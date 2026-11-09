Samsung Yakında Bazı Özellikler İçin Abonelik Almanızı İsteyebilir

Galaxy AI, Galaxy S24 serisiyle birlikte hayatımıza girdi. Şüphesiz ki en sevilen yönlerinden biri tamamen ücretsiz olmasıydı. Şirket, bugüne kadar Galaxy AI kapsamında gelişmiş yapay zeka özelliklerini ücretsiz olarak sundu. Fakat akıllarda "Bu özellikler bir noktadan sonra ücretli hâle gelir mi?" sorusu da eksik olmuyordu.

Bu konu ile ilgili söylentiler de Samsung'un önünde sonunda yapay zeka özellikleri için ücretli abonelik talep edebileceğine işaret ediyordu. Görünen o ki Samsung, bu abonelik sisteminin üzerinde ciddi ciddi düşünmeye başladı. Hatta sadece düşünmekle de sınırlı kalmadı. Öyle ki şirketin şu an Galaxy AI için ücretli abonelik üzerinde çalışmalara başladığı ileri sürülüyor.

Samsung'un Yeni Ücretli Abonelik Sistemi Neler Sunacak?

Yeni abonelik sistemi, mevcut Galaxy AI özelliklerini daha fazla kullanma imkânı sağlayacak. Ayrıca sadece ücretli abonelere açılacak yeni özellikler olacak. Şimdilik erken erişim programı üzerinden test ediliyor. Kullanıcılar Samsung hesaplarıyla programa katılabilecek.

Açıklamaya göre test boyunca yapılan ödemeler, program sona erdiğinde kullanıcılara geri ödenecek. Yani Samsung, şimdilik hem sistemi deniyor hem de insanların bu işe para vermeye ne kadar istekli olduğunu görmek istiyor gibi bir izlenim veriyor.

Samsung'un Ücretsiz Yapay Zeka Özellikleri Neler Olacak?

Ücretsiz Galaxy AI planında temel özellikler yer alacak. Aşağıda yer alan özellikler ücretsiz kalmaya devam edecek ama kullanım sınırları bulunacak. Kullanıcının hakkı bittiğinde ek kredi (bunu jeton olarak düşünebilirsiniz, ne kadar krediniz varsa o kadar üretim hakkınız oluyor) alması gerekecek. Ayrıca direkt Max aboneliğine geçerek kullanım hakkını dört katına çıkarma imkânından yararlanabilecek.

Browsing Assist: Samsung web tarayıcısında ziyaret ettiğiniz web sayfalarını özetlemeyi ve farklı dillere çevirmeyi sağlıyor.

Samsung web tarayıcısında ziyaret ettiğiniz web sayfalarını özetlemeyi ve farklı dillere çevirmeyi sağlıyor. Now Brief: Günlük programınızı, takvim etkinliklerinizi, haberleri ve kişisel bilgilerinizi bir araya getirerek size özel kısa bilgilendirmeler sunuyor.

Günlük programınızı, takvim etkinliklerinizi, haberleri ve kişisel bilgilerinizi bir araya getirerek size özel kısa bilgilendirmeler sunuyor. Creative Studio: Kendi çizimlerinizden, fotoğraflarınızdan veya açıklamalarınızdan yapay zeka yardımıyla yeni görseller oluşturmanızı mümkün kılıyor.

Kendi çizimlerinizden, fotoğraflarınızdan veya açıklamalarınızdan yapay zeka yardımıyla yeni görseller oluşturmanızı mümkün kılıyor. Smart Capture: Ekrandaki içerikleri yakalamanıza ve ekran görüntüleri üzerinden işlem yapmanıza yönelik araçlar sağlıyor.

Ekrandaki içerikleri yakalamanıza ve ekran görüntüleri üzerinden işlem yapmanıza yönelik araçlar sağlıyor. Samsung Keyboard: Samsung klavyesi üzerinden yazdığınız yazıları yapay zeka yardımıyla düzenlemenize olanak tanıyor.

Samsung klavyesi üzerinden yazdığınız yazıları yapay zeka yardımıyla düzenlemenize olanak tanıyor. Photo Assist: Fotoğraflarınızı yapay zekâ ile düzenlemenizi sağlıyor. Görsellerdeki nesneleri taşıyabiliyor, yeniden boyutlandırabiliyor veya silebiliyorsunuz. Boş kalan alanları yapay zekâ ile doldurabiliyor, metin istemleri kullanarak fotoğraflarınıza yeni nesneler ekleyebiliyorsunuz.

Samsung, Max Aboneliğinde Ne Tür Özellikler Sunacak?

Max aboneliğine ek bir parantez açmakta fayda var. Çünkü bu abonelik planının tek avantajı daha fazla kullanım hakkı olmayacak. Ücretli plana özel bazı yeni özellikler de yer alacak. Bunlardan ilki Gen Video olacak. Bu özellik sayesinde fotoğraflarınızdan yapay zekâ ile videolar oluşturabileceksiniz.

Bir diğeri Bixby Action olacak. Uygulamalar arasında görevleri otomatikleştirmeyi sağlayacak. Buna ek olarak "Daily Briefing" isimli başka bir özellik de ek araçlar arasında bulunacak. Fakat bununla ilgili şimdilik pek bir açıklama yok. İsmine bakacak olursak, muhtemelen güne hızlı başlamayı sağlayacak bir özellik olarak tasarlanacak.

Samsung'un Abonelik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Samsung'un abonelik ücreti henüz kesinleşmedi. Uygulama içinde aylık 4,99 dolar (250 TL), yıllık ise 47,99 dolar (2 bin 408 TL) bilgilerine rastlanıyor ama bunlar şu an sadece uygulamada yer alan fiyat bilgilerinden ibaret. Samsung'un yerel fiyatlandırma uygulaması çok yüksek ihtimal. O yüzden Türkiye fiyatı için güncel kurla karşılığını beklememek gerek.

Ücretli Galaxy AI Aboneliği Hangi Telefonlara Gelecek?

Samsung'un yeni ücretli Galaxy AI aboneliğinin hangi cihazlara özel olacağını gösteren bir liste şimdilik belirlenmemiş durumda. Ama yapay zeka sürümü için 20271 şeklinde bir kontrol değeri bulunuyor. Bu da hâliyle akıllara ücretli Galaxy AI aboneliğinin ilk başta Galaxy S27 serisine özel olabileceğini getiriyor.

Erken erişim dönemi sona erdikten sonra daha fazla Samsung Galaxy kullanıcısına açılması da ihtimaller dahilinde. Yani eski modellere kesinlikle gelmeyecek demek için erken sayılır. Öte yandan bölge konusunda da uygulamada doğrudan bir sınırlama listesi bulunmuyor ama diğer şirketlerin de izlediği başlangıçta tüm ülkelere açılmaması olası.

Editörün Yorumu

Samsung'un yapay zeka özelliklerini ücretli hâle getirmek istemesi, çok da şaşırtıcı değil. Yapay zeka hizmetlerinin kullanım maliyetleri var. Şirketler, bu hizmetlerden gelir elde etmenin yollarını arıyor. Samsung ise bu özellikleri oldukça uzun bir süre boyunca bedava sunarak yeterince maliyeti üstlendi.

Açıkçası fiyat konusunda çok yüksek meblağlar söz konusu olmazsa ve video oluşturma gibi özellikler gerçekten etkili sonuçlar verirse pek çok kişi tarafından tercih edilebilir. Yine de insanların ücretli abonelik alıp almayacağı üzerinde asıl belirleyici unsurun çıktıların kalitesi olacağını düşünüyorum. Eğer video tarafında iyi sonuçlar vermezse çok da tercih edilmeyeceği kanaatindeyim.