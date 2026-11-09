iQOO'dan 8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Dimensity İşlemcisi Var

iQOO, Z serisinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. Z12 Lite 5G adıyla piyasaya çıkması beklenen telefon, iddiaya göre serinin bir önceki modeli Z11 Lite 5G'ye kıyasla daha güçlü bir işlemci ve daha yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Henüz tanıtım tarihi belli olmayan telefon, Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip olacak.

iQOO Z12 Lite 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen teknik detay İşlemci Dimensity 7400 Turbo Depolama 256 GB İşletim Sistemi Android 16 Arayüz OriginOS 6 Batarya 8.000 mAh Şarj 33W Ana kamera 50 MP

iQOO Z12 Lite 5G'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Yeni telefonun gücünü Dimensity 7400 Turbo işlemcisinden alacağı iddia edildi. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, İşlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemciye kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu işlemcinin vivo V70 Lite dahil olmak üzere birçok telefonda yer aldığını belirtelim. iQOO Z11 Lite'ta ise Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

iQOO Z12 Lite 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonun 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü. Cihaz yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü suancak. Telefon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iQOO Z11 Lite'ta 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

iQOO Z12 Lite 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıka nbilgilere göre Z12 Lite 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil. Bu arada iQOO Z11 Lite'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

iQOO Z12 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z12 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemine sahip Z12 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

iQOO Z12 Lite 5G'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada telefonun orta segment işlemci sayesinde battle royale türündeki PUBG Mobile'dan MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'e kadar çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.