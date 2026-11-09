Dev İndirim: Türkçe Destekli Araba Tamir Etme Oyunu Çok Ucuzladı

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Simülasyon türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de yer alan kampanya ile beraber Car Mechanic Simulator 2021 indirime girdi. Bu sayede çok sevilen araba tamir etme oyunu daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, Car Mechanic Simulator 2021 kaç TL'ye satılıyor?

Car Mechanic Simulator 2021'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Car Mechanic Simulator 2021'in standart sürümü yüzde 89 oranında indirime girdi. En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Car Mechanic Simulator 2021'in standart sürümü 12.49 dolar (626 TL) yerine 1.37 dolara (68 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 14 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Car Mechanic Simulator 2021'in Fragmanı

Car Mechanic Simulator 2021 Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Car Mechanic Simulator 2021'de otomobillerin mekanik sorunlarını bulup onarmaya çalışıyoruz. Tamir süreci oyunun büyük bölümünü oluşturuyor. Bir aracın motorunu, şanzımanını, fren sistemini veya süspansiyonunu parça parça sökebiliyoruz.

Bozuk parçaları yenileriyle değiştiriyor, gerektiğinde motoru neredeyse dağıtıp yeniden topluyoruz. Her İşlem için farklı aletler ve ekipmanlar kullanıyoruz. Bazı arızaları doğrudan görebilirken bazılarını bulmak için özel test cihazlarından yararlanmamız gerekiyor. Ayrıca ikinci el pazarından veya hurda araçların bulunduğu yerlerden eski otomobiller satın alabiliyoruz.

Bu araçları garajımıza getirip tamamen sökebiliyor, paslı ve yıpranmış parçaları değiştirebiliyor, motorunu yenileyebiliyor ve dış görünüşü düzeltebiliyoruz. İşlemi tamamladıktan sonra otomobili satabiliyor veya koleksiyonumuza ekleyebiliyoruz. Red Dot Games tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

Car Mechanic Simulator 2021'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Car Mechanic Simulator 2021'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 6600K / AMD Ryzen 7 1700X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Simülasyon türünü seven biri olarak Car Mechanic Simulator 2021'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle araçların parçalarını tek tek söküp yenileriyle değiştirmek ve eski otomobilleri yeniden kullanılabilir hâle getirmek gibi işlemler sayesinde oldukça keyifli bir deneyim elde ediliyor. Bu arada oyunun oynanış sisteminin çok başarılı olduğunu düşünüyorum.