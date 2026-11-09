Dev İndirim: Türkçe Destekli Araba Tamir Etme Oyunu Çok Ucuzladı

Car Mechanic Simulator 2021 yüzde 89 indirime girdi. Peki, araba tamir etme oyunu kaç TL'ye düştü? İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Steam'de Car Mechanic Simulator 2021'in standart sürümü yüzde 89 oranında indirime girdi. Oyun bu kampanya kapsamında 12.49 dolar (626 TL) yerine 1.37 dolara (68 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
  • Kampanya 14 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.
  • Car Mechanic Simulator 2021, Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda otomobillerin mekanik sorunlarını bulup onarmaya çalışıyoruz.

Simülasyon türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de yer alan kampanya ile beraber Car Mechanic Simulator 2021 indirime girdi. Bu sayede çok sevilen araba tamir etme oyunu daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, Car Mechanic Simulator 2021 kaç TL'ye satılıyor?

Car Mechanic Simulator 2021'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Car Mechanic Simulator 2021'in standart sürümü yüzde 89 oranında indirime girdi. En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Car Mechanic Simulator 2021'in standart sürümü 12.49 dolar (626 TL) yerine 1.37 dolara (68 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 14 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Car Mechanic Simulator 2021'in Fragmanı

Car Mechanic Simulator 2021 Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Car Mechanic Simulator 2021'de otomobillerin mekanik sorunlarını bulup onarmaya çalışıyoruz. Tamir süreci oyunun büyük bölümünü oluşturuyor. Bir aracın motorunu, şanzımanını, fren sistemini veya süspansiyonunu parça parça sökebiliyoruz.

Bozuk parçaları yenileriyle değiştiriyor, gerektiğinde motoru neredeyse dağıtıp yeniden topluyoruz. Her İşlem için farklı aletler ve ekipmanlar kullanıyoruz. Bazı arızaları doğrudan görebilirken bazılarını bulmak için özel test cihazlarından yararlanmamız gerekiyor. Ayrıca ikinci el pazarından veya hurda araçların bulunduğu yerlerden eski otomobiller satın alabiliyoruz.

Bu araçları garajımıza getirip tamamen sökebiliyor, paslı ve yıpranmış parçaları değiştirebiliyor, motorunu yenileyebiliyor ve dış görünüşü düzeltebiliyoruz. İşlemi tamamladıktan sonra otomobili satabiliyor veya koleksiyonumuza ekleyebiliyoruz. Red Dot Games tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

Car Mechanic Simulator 2021'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X
  • RAM: 8 GB 
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Car Mechanic Simulator 2021'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 6600K / AMD Ryzen 7 1700X
  • RAM: 16 GB 
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
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Editörün Yorumu

Simülasyon türünü seven biri olarak Car Mechanic Simulator 2021'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle araçların parçalarını tek tek söküp yenileriyle değiştirmek ve eski otomobilleri yeniden kullanılabilir hâle getirmek gibi işlemler sayesinde oldukça keyifli bir deneyim elde ediliyor. Bu arada oyunun oynanış sisteminin çok başarılı olduğunu düşünüyorum.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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