Apple, Türkiye'de 5 Developer Academy ve Ankara'da Üretim Akademisi Açacak

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Apple, Türkiye'deki geliştiricileri, girişimcileri ve üreticileri desteklemek için uzun vadeli bir yatırım planı açıkladı. Şirket üç yıl içinde ülke genelinde beş Apple Developer Academy açacak. İstanbul'a bir Apple Developer Center, Ankara'ya da bir Apple Manufacturing Academy kuracak. İlk adımlar 2027'de İstanbul'da atılacak.

Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, şirketin 35 yıldır Türkiye'deki müşterilere ve topluluklara hizmet verdiğini hatırlattı. Cook, "Türkiye'nin geliştirici topluluğu tüm dünyada kullanılan uygulamalar geliştiriyor" diyerek yatırımın geliştiricilere ve işletmelere eğitim, kaynak ve Apple uzmanlarına erişim sağlayacağını söyledi.

İlk Developer Academy 2027'de İstanbul'da Açılacak

Beş akademinin ilki 2027'de İstanbul'da kapılarını açacak. Apple, diğer dört akademinin kurulacağı şehirleri henüz paylaşmadı. Akademilerde dokuz ay süren ücretsiz ve yoğun programlar olacak. Eğitimler kod yazma, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka üzerine kurulacak.

Ders içeriğinde erişilebilirlik, gizlilik ve sürdürülebilirlik gibi Apple değerleri de yer alacak. Programın hedefi, yeni geliştiricilerin ve tasarımcıların uygulama ekonomisinde iş bulmasını ya da kendi işini kurmasını kolaylaştırmak. Katılımcılar bunun için gereken temel araçlarla ve eğitimlerle tanışacak.

Apple Developer Academy programı 2013'ten beri dünyanın farklı ülkelerinde eğitim veriyor. Bugün dünya genelinde 19 akademi bulunuyor. Mezunlar App Store'da uygulama yayınlıyor, kendi şirketlerini kuruyor. Türkiye'deki beş akademiyle binlerce öğrenci daha bu programa katılabilecek.

İstanbul'a Apple Developer Center Geliyor

Apple, 2027'de İstanbul'da bir Apple Developer Center da açacak. Merkezde geliştiriciler, girişimciler ve start-up'lar en yeni araçlara ve teknolojilere ulaşabilecek. Apple uzmanlarıyla bire bir randevu almak da mümkün olacak. Yüz yüze etkinlikler ve atölye çalışmaları merkezin programında yer alacak.

Düzenli etkinlikler, geliştiricilerin uygulamalarının tasarımını, kalitesini ve performansını artırmasına yardımcı olacak. Merkez, her ölçekten ekibe uygulama geliştirme sürecinin tüm adımlarında destek verecek. İstanbul, Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'un ardından Apple'ın geliştirici merkezi olan altıncı şehir olacak.

Apple, bu yatırımın Türkiye'de yürüttüğü mevcut programların üzerine kurulduğunu belirtiyor. Bunların başında öğrencileri Swift ile uygulama geliştirmeye davet eden Swift Student Challenge geliyor. Türkiye'den öğrenciler bu yarışmanın kazananları arasına daha önce de girmişti. Şirket ayrıca Meet with Apple etkinlikleri ve Apple Geliştirici Forumları ile geliştiricilere destek veriyor.

Apple Manufacturing Academy 2028'de Ankara'da Açılacak

Apple, 2028'de Ankara'da bir Apple Manufacturing Academy açacak. Akademi, küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık verecek. Ankara'daki tesis, Apple'ın ikinci üretim akademisi olacak. ABD dışında açılan ilk üretim akademisi de bu olacak. İlk akademi 2025'te Detroit'te açılmıştı.

Akademide uygulamalı eğitim laboratuvarı, canlı gösterimler, atölyeler ve ortak çalışma alanları bulunacak. Programı Apple uzmanları yönetecek. Dersler makine öğrenimi, tahmine dayalı bakım, gelişmiş otomasyon ve robotik gibi konuları kapsayacak. Yalın operasyonlar ve üretim verimliliği üzerine atölyeler de programda olacak.

Apple'ın bu akademiyle hedefi, Türk işletmelerinin yapay zekayı ve akıllı üretim tekniklerini daha hızlı benimsemesi. Şirket, kişilere ve kurumsal bilgi birikimine yatırım yaparak üretim sektöründe inovasyonu hızlandırmayı amaçlıyor.