Amerika Türkiye'deki F-35 Ekipmanlarını Götürüyor!

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki F-35 krizi bitti sanılırken etkilerini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin üretim programından çıkarılması ardından satış sürecinde de büyük sorunlar çıkartan Amerika, kriz öncesinde genel olarak bir test tertibatı ve üretim ekipmanlarının kurulumunu yapmıştı. Sıkıntılı süreçlerin geçmesi ardından bu ekipmanların Amerika'ya götürülmesi gündeme geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

F-35 Ekipmanları Türkiye'den Götürülüyor!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) diplomatik süreçlerin geçmesinin ardından konuyla ilgili yeni hamlelere başladı. F-35 üretiminin bir kısmının Türkiye'de yapılması planan program için yüklenici firmaların üretim tesislerine çeşitli test düzenekleri ve üretim ekipmanları yerleştirilmişti. Sürecin tersine işlemesiyle birlikte bu ekipmanların Türkiye'de kalması büyük bir problem arz etmeye başladı.

Program kapsamında Türkiye'de TUSAŞ tesisleri bünyesinde çeşitli üretim tezgahları ve test düzenekleri kurulmuştu. F-35 programı kapsamında olan bu ekipmanlar maalesef tesis çalışanları tarafından hiç kullanılamadı ve programdan Türkiye'nin çıkarılmasıyla birlikte ekipmanlar üzerinde yüklenici firmalar herhangi bir hak talebinde bulunamadı. Yayınlanan rapora göre 2024 yılı Ekim ayında TUSAŞ tesislerinde bulunan ekipmanlar için bir fiyat araştırması yapıldı.

Bu araştırmada tesislerde bulunan ekipmanların Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülme yöntemleri ve maliyetleri hesaplandı. Bunun devamında ise raporda ürünlerin deniz yolu ile taşınacağı ve ekipmanların demontaj işlemlerinin Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi. Bu taşıma operasyonuyla birlikte Türkiye'nin her anlamda proje dışında bırakıldığı da bildirilmiş oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'nin F-35 projesi dışına alınmasıyla askeri alanda bir geri düşüş yaşandı mı? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın...