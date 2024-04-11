ABD Hava Kuvvetleri’nden Büyük Adım: Savaş Uçakları Yapay Zeka Kontrolüne Geçiyor!

Yapay zeka teknolojileri yaygınlaşmaya ve farklı alanlarda kendine yer bulmaya devam ediyor. Bu doğrultuda bazı meslek grupları da yerini AI teknolojisine bırakma riski ile karşı karşıya kalıyor. Görünüşe göre bu risk grubuna dahil olan son meslek ise pilotluk oldu. ABD Hava Kuvvetleri sekreteri, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir savaş uçağına gözü kapalı güvenebileceğini açıkladı.

Yapay Zeka Hava Kuvvetlerinde Etkili Olabilir mi?

Yapay zeka kontrollü F-16'lara çok fazla güvenen ABD Hava Kuvvetleri sekreteri bir tanesiyle uçmayı deneyecek.

ABD Hava Kuvvetleri filosunun bir kısmını otomatikleştirme çalışmaları hızla ilerliyor ve hizmetin sahibi, bu kuzey baharında robot uçaklardan biriyle uçmayı planladığını söyledi.

USAF, Viper Deneyi ve Yeni Nesil Operasyon Modeli (VENOM) otonom test yatağı programının bir parçası olarak tam yapay zeka kontrolüne dönüştürülmek üzere Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'ne üç tane F-16 savaş uçağını teslim etti.

ABD Senatosu Ödenek Komitesi'nin savunma toplantısında konuşan Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, programın güçlü bir ilerleme kaydettiğini ve kendisinin uçaklardan birinde pilot olmadan test için yer alacağını açıkladı.

Ayrıca, Ordunun araştırma kolu DARPA, beş yıldan fazla bir süredir bu konu üzerinde çalışıyor.

2023 yılında Hava Kuvvetleri, F-16'nın yalnızca yazılım kullanarak uçabileceğini gösterdikten sonra gelişmiş insansız hava araçlarından oluşan bir filo oluşturmak için yaklaşık 6 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulundu.

ABD'nin dahil olduğu bir sonraki çatışmada otonom F-16'lar görev almayacak ve sadece yeni nesil drone'lar için yazılım geliştirmeye yönelik bir test ortamı oluşturacaklar.

Yazılımın oldukça iyi çalıştığı söylenen bir yapay zeka modeli, birkaç yıl önce F-16 uçuş simülatöründe Hava Kuvvetleri pilotlarını yenilgiye uğratmıştı.

USAF ise bu gelişmeler neticesinde, savaşçıların ve bombardıman uçaklarının, düşmanları idare edebilen, iletişimi aktarabilen ve bir hedefe müdahale edebilen yapay zeka destekli nöbetçi dronlarla uçabilecekleri bir gelecek öngörüyor.