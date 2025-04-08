iPhone İzdihamı Başladı! Herkes Zamlanmadan Yenisini Almak İstiyor

Dünyanın en pahalı iPhone'u hala Türkiye'de satılsa da Donald Trump'ın ithal ürünlere getirdiği vergi sayesinde ABD arayı kapatıyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise olası fiyat artışından kaçınmak isteyen kullanıcılar, Apple ve diğer teknoloji mağazalarına akın ediyor. Nisan ortasında adeta "Black Friday" dönemi yaşayan halk zamlanmadan iPhone almak istiyor.

ABD'de Kullanıcılar Zamlanmadan iPhone Almak İstiyor

Bir süredir ABD ekonomisini güçlendirmek ve yurt dışında ucuz iş gücü arayan yerli şirketleri cezalandırmak için çalışmalarını sürdüren Donald Trump yönetimi, çareyi ek gümrük vergileri getirmekte buldu. Yakın zamanda tüm ithal arabalara yüzde 10 ek vergi ekleyen hükümet, şimdi ise ülkelere göre vergi uygulaması başlattı.

Buna göre üretim 57 ülke ve bölgeye %11 ila %50 arasında daha yüksek vergi tarifeleri uygulanmaya başlandı. Örneğin Çin'e uygulanan vergi oranı %54. Yani Apple gibi ABD'li bir şirket Çin'de ürettiği bir ürünü ABD'de sattığında ek gümrük vergisi ödeyecek. Apple özelinde genel ürüne dayalı vergi tarifesi ise şu şekilde:

Üretim Yeri Ürün Vergi Oranı Hindistan iPhone ve AirPods %26 Vietnam Mac, Apple Watch, AirPods %46 Tayland Mac %24 Malezya Mac %37 İrlanda iMac %20 Endonezya AirTag, AirPods Max %32 Çin Tüm Apple ürünleri %54

Henüz ek gümrük vergileri uygulanmaya başlamadı ve fiyatlar artmadı. Bu durumdan faydalanmak isteyen kullanıcılar ise mağazalara akın etti. ABD'deki mağazalarda görev yapan Apple çalışanları, "Neredeyse her müşteri, 'Fiyatlar artacak mı?' diye soruyor" ifadelerini kullandı.

Apple ise tarifelere karşı harekete geçti. Şirket, üretimin bir kısmını vergi oranının daha düşük olduğu ülkelere kaydırmak için harekete geçti. Ayrıca stokları doldurmak için ABD'ye uçaklar dolusu iPhone sevkiyatı yapmaya başladı. Şirketin tedarik zincirini yeniden yapılandıracağı da iddialar arasında.