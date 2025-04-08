iPhone'ları Baştan Aşağı Değiştiren iOS 19 Sızdırıldı! İşte Yeni iOS (Video)

Apple'ın merakla beklenen iOS 19 güncellemesi sızdırıldı. Daha önce de küçük sızıntılarla gündeme gelen işletim sistemi, Front Page Tech YouTube kanalı tarafından neredeyse baştan aşağı bir videoda gösterildi. Yeni sürümün visionOS'e benzerliği dikkat çekerken, şirketin büyük tasarım değişiklikleriyle risk almaktan kaçındığı ortaya çıktı.

iOS 19 Güncellemesi Beklentileri Karşılamayabilir

iOS 19'un iPhone deneyimini baştan aşağı değiştireceği ve şirketin son yıllarda yaptığı en büyük yenileme olacağı uzun zamandır gündemdeydi. Bu doğrultuda ortaya çıkan sızıntılar da bunu doğrular nitelikteki küçük deliller olmuştu. Ancak yayınlanan video bunun aksine işaret ediyor.

Buna göre Apple, bazı şeyleri değiştrecek ve bol miktarda yeni animasyon ekleyecek olsa da iOS deneyimi genellikle aynı kalacak. fpt. bu kararın arkasındaki neden olarak şirketin kullanıcı sayısını gösteriyor. Onların tahminine göre Apple'ın yaptığı değişiklikler sayısı milyarları bulan kullanıcıların deneyimini etkiliyor. Bu nedenle değişikliklerin zamanla eklenmesi gerekiyor. Ancak bu her şey aynı olacak demek değil.

iOS 19 Neleri Değiştirecek?

iOS 19'daki en dikkat çeken değişim kuşkusuz daha yuvarlak ikon tasarımı. Görünüşe göre yeni sürüm visionOS'in ikon tasarımına benzer bir tasarımla gelecek. Ancak söz konusu şekilin tam da yuvarlark olmama ihtimali de var. Her ne kadar fpt. bu özelliğin daha önce görünmediğini bildirse de görünüşe göre Apple dikkatli davranmış.

Sızıntılara karşı işletim sistemindeki değişiklikleri farklı ekiplere bölen şirket, böylelikle bir versiyon sızarsa tüm özelliklerin sızmasının önüne geçmiş. Tam da bu nedenle Front Page Tech'in videosundaki yenilikler sınırlı olsa da ilerleyen zamanlarda bu durum da değişebilir.

Daha önce sızdırılan yeni kamera tasarımı da bu videoda gösterilen detaylar arasında. Buna göre Apple, iOS 19 güncellemesiyle bu deneyimi baştan aşağı değiştirecek. Daha modern bir arayüz ve farklı özellikler kamera uygulamasına eklenecek. Ayrıca tüm sistemde Dinamik Ada'ya benzeyen "pil" şeklinde bir alt menü kullanılacak.

Girdiğiniz uygulamaya göre açılacak olan bu menü, yine Dinamik Ada'dan ilham alan animasyonlarıyla daha akıcı bir deneyim sunacak. Aslında bunu yeniliklerin tamamı için söylemek mümkün. iOS 19 güncellemesi daha yuvarlak ve modern bir tasarım ile yeni animasyonları harmanlayan tipik bir iOS versiyonundan oluşacak. Dilerseniz videodan değişikliklerin tamamına bakabilirsiniz.

Bu durumun izlerini kontrol merkezi, kamera/mikrofon izin pencereleri ve klavye gibi öğelerde de görmek mümkün olacak. Elbette ki tüm değişikliğin bunla sınırlı kalması beklenmiyor. Yine de kullanıcıların kesin bilgilere erişmek için 10 Haziran'daki WWDC 2025'i beklemesi gerekiyor.