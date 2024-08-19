Zirvenin Kapıları Tekrardan Açılıyor: ABD, Huawei'ye Uyguladığı Ambargoyu Kaldırabilir!

ABD'nin Donald Trump döneminde uyguladığı, tüm teknolojisi dünyasını derinden etkileyen Çin ambargosu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kaliforniya'da bir grup politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı yetkililerinden başta Huawei olmak üzere geçmişte yaptırımlara maruz bıraklan Çinli teknoloji firmalarına uygulanan ambargoların kaldırılmasını talep etti. Detaylar haberde.

ABD, Rekabet Gücünü Tekrardan Artırmak İçin Huawei'ye Uyguladığı Yaptırımları Geri Çekebilir!

Bilmeyenler için, ABD hükümeti 2018 yılının ortalarında Çin'in teknoloji sektöründeki ilerleyişini durdurmak için önemli bir karara imza attı. Karar kapsamında yapılan düzenlemeler, ABD'li teknoloji şirketlerinin Çinli şirketlerle iş birliği yapmalarını yasaklanmıştı. Bu durum, başta Huawei olmak üzere dönemin parlayan akıllı telefon üreticilerinin yıllardır dışındaki başka bir ülkede varlık gösteremesine neden oldu.

Ancak bu durum kısa bir süre önce gerçekleşen yeni bir gelişme ile değişebilir. Kaliforniya'da faaliyet gösteren bir grup politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Alan Estevez'e Çinli firmalara uygulanan yaptırımların artık esnetilmesi gerektiği belirtilen açık bir niyet mektubu gönderdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alex Padilla ve Zoe Lofgren isimli yetkililer, şirketlere yönelik ambargoların artık ABD'nin rekabet gücüne zarar vereceğini söylüyor.

Şu anda bir tavsiye niteliğinde olan mektuba göre, Çinli firmalara 5 yılı aşkın bir süredir uygulanan yaptırımlar Apple ve Google gibi ABD'li şirketlerin rekabet gücünü azaltması nedeniyle ABD'nin teknoloji sektöründeki gelişimini yavaşlattı.

Yerel kaynaklar ABD Ticaret Bakanlığının, mektupta belirtilen nedenlerden dolayı yaptırımları kaldırabilir veya esnetmeyi içeren düzenlemeler oluşturabilir. Şayet böyle bir karar alınırsa, Huawei ve yaptırımdan olumsuz etkilenen diğer Çinli şirketlerin tekrardan eski günlerine geri dönebileceğini söyleyebiliriz.

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