Araba Kapısı Kapatarak Milyoner Olmak Mümkün Mü? İlginç Para Kazanma Yöntemi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde otonom taksilerin yaygınlaşması ile birlikte yeni iş modelleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda artık sadece açık kalan otonom taksi kapılarını kapatarak para kazanmanız mümkün. Peki bu sistem nasıl işliyor? İşte detaylar...

ABD’de Robotaksi Kapı Kapatma Görevi Artık Tam Zamanlı Bir İş!

Sürücüsüz araç teknolojileri her geçen gün daha da ileriye giderken bazı ilginç iş modelleri de yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle robotaksi hizmeti sunan araçlarda kapısı açık kalan taksilerin kapısını kapatan kişilere ödeme teklif edildiği görülmeye başlandı. Bu ilginç mikro görev geleceğin ulaşım sistemine dair farklı gelir yollarının da sinyallerini veriyor.

ABD'nin Atlanta bölgesinde faaliyet gösteren bir sürücüsüz taksi firması ilginç bir iş modeli başlattı. Buna göre yaşanan en büyük sorun otonom taksiyi kullanan müşterilerin aracı terk ederken arkalarından kapıyı kapatmıyor oluşu. Bu sorun henüz firma tarafından çözülmüş değil. Bu sebeple de araçlar kapıları kapanmadan yeni bir müşteri almaya gidemiyor. Firma bu sorunu otomasyon sistemleriyle çözene kadar geçen süreçte "kapı kapatıcı görevli" unvanı ile istihdam sağlamaya başladı.

Buna göre yapmanız gereken tek şey uygulama üzerinden size gösterilen konuma gidip orada kapısı açık olarak bekleyen otonom taksinin kapısını kapatmak. Her kapattığınız kapı başına 11 dolar yani yakşalık 480 Türk Lirası kazanmanız mümkün. Özellike otonom araç filolarının sıkça kullanıldığı yoğun bölgelere gitmeniz halinde kapı başına ücreti arttırmanız da mümkün.

Bahsi geçen iş modeliyle yan gelir elde etmeye başlayan pek çok Amerikalı özellikle de gün içerisinde öğle vakti gibi yoğun saatlerin yanında akşam üstü saatlerde de aktif olarak bu işi yapıyor. 3 ila 4 saatlik periyotlarda ortalama 6 ile 9 araç kapısı kapatan çalışanlar 100 dolar gibi gündelik ihtiyaçlarını giderebilecekleri ücretler kazanabiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım..