Çift 200 MP Kameralı Xiaomi Telefon Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi 18 Pro ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Daha önce özellikleri sızdırılan cihazın şimdi de tanıtım tarihi ortaya çıktı. Görünüşe bakılacak olursa kullanıcıları bu yılın sonlarına doğru çok gelişmiş özelliklere sahip olması ile dikkat çekecek bir telefon karşılayacak.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro, 2026 yılının Eylül ayında tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Hatırlayacak olursanız Xiaomi 17 Pro da geçtiğimiz ayın Eylül ayında tanıtılmıştı. Bu da markanın aynı periyoda bağlı kalacağını gösteriyor.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Şimdiye kadar Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini açıklığa kavuşturan resmî bir açıklamada bulunulmadı ancak Xiaomi 17 serisinin sadece standart ve Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunulmuştur. Eğer Xiaomi 18 serisi için de de aynı yol izlenirse söz konusu serinin de Pro modeli Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmayabilir. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Batarya: 7.000 mAh

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Xiaomi 18 Pro'da Hangi İşlemci Kullanılacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi özellikle işlemcisi ile fark yaratacak. Öyle ki Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin 4.6 GHz hıza ulaşması bekleniyor. Performans açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten bir hayli önde olması bekleniyor.

Bir önceki modelde iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplam 8 adet çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Bu işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda bile 60 FPS alınabiliyor. Yeni işlemcinin bu tür oyunlarda çok daha iyi performans sağlayacağı öngörülüyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 7.000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bu büyük batarya sayesinde akıllı telefonu şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanmak mümkün olacak. Bu arada Xiaomi 17 Pro, 6.300 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Dolayısıyla yeni modelde de 100W hızlı şarj desteği görebiliriz.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğüyse belirsizliğini koruyor. Bu arada kıyaslamak gerekirse önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro için 4.999 yuan (32 bin 439 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro'nun önceki modele göre çok daha güçlü donanımla birlikte geleceğini göz önünde bulundurursak 5800 yuandan başlayan fiyata satılabilir. Türkiye'de satışa sunulması durumundaysa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 76 bin TL'yi bulabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığı için fiyatın değişebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Pro'nun özellikle telefonda oyun oynayan ve video düzenleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren işlerle uğraşanlara çok büyük faydası dokunacağını düşünüyorum. Öte yandan çift 200 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olması da çok önemli bir avantaj olarak öne çıkacak.