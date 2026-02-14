Chery Durmuyor: OMODA ve JAECOO İçin Yeni Türkiye Kararı!

Türkiye otomotiv pazarı Çinli otomotiv markalarına Avrupa ülkelerine oranla daha çabuk adapte oldu ve sevdi. Bu kapsamda özellikle Chery pazara giriş yaptığı ilk günden itibaren en çok sevilen ve satılan markalar arasında yer almaya başladı. Bununla birlikte marka kendine ait alt markalar ile pazardaki konumunu daha da güçlendirmek adına yeni hamleler yaptı. Bunlardan en günceli Chery'nin 4. markasını Avrupa pazarına açmayı planması olurken Türkiye pazarında da iki markasını birleştirmesi oldu. İşte detaylar...

Chery Türkiye’de OMODA ve JAECOO’yu Tek Çatı Altında Topladı!

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Chery cephesinden ise dikkat çeken bir adım geldi. OMODA ve JAECOO markaları Türkiye’deki çift marka stratejik birleşmesini resmen tamamladı. Yapılan açıklamaya göre artık OMODA ve JAECOO Türkiye’de daha entegre bir yapı altında faaliyet gösterecek.

Bu birleşme hamlesi ile daha sade bir marka yapılanması, daha kapsamlı ürün gamına ve tüm marka genelinde daha güçlü operasyonel verimlilik hedefleniyor. Ağustos 2024 tarihinde Türkiye pazarına giriş yapan JAECOO premium şehirli SUV segmentindeki başarısı ile kısa sürede dikkat çekmişti. Marka lüksü ve arazi kabiliyetlerini birleştiren SUV yapısıyla şehir içi kullanım ve outdoor beklentilerini aynı potada sunmayı hedefliyor. Kısacası Mercedes-Benz G Serisi'ne kıyasla çok daha ucuz bir alternatif sundu.

Ocak 2026 itibarıyla da JAECOO 7 kendi segmentinde liderlik başarısını kazandı. Bu performans markanın Türkiye’de kısa sürede güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde OMODA tarafında da yeni modellerin pazara sunulması planlanıyor. Böylece moda ve teknoloji odaklı şehirli SUV’lardan premium modellere kadar daha geniş bir ürün yelpazesi oluşturulacak

JAECOO 7 modelinde Şubat 2026 boyunca geçerli 210 bin TL'lik indirim kampanyasını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye'deki SUV talebindeki artış göz önüne alındığında Chery'nin en kritik hamlelerinden birini yaptığı aslında ortaya çıkıyor. Zira alt markaların birleşmesi sayesinde Chery Grubu'nun müşteri potansiyelinde gözle görülür bir artışın yanında servis olanakları gibi operasyonel adımlarda da iyileştirmeler yapması bekleniyor. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...