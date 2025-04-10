Trump'ın İstediği Olursa iPhone Fiyatları 3 Katına Çıkacak

Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri ABD'yi karıştırdı. Ülkesini yeniden dünyanın üretim başkenti yapmak isteyen Trump, bir süre önce başta Çin olmak üzere pek çok ülke ve bölgede üretim yapan şirketlere değişken vergi tarifeleri uygulayacaklarını açıkladı. Buradaki amaç ise oldukça basit. Şirketler üzerinde bir fiyat baskısı oluşturarak ABD'de üretim yapmalarını sağlamak.

Peki ya Trump başarılı olursa? Görünüşe göre bu durum ülkede istihdam yaratsa da fiyatları oldukça kötü etkileyebilir. Son yapılan analizlere göre Apple, iPhone üretimini ABD'ye taşırsa cihazların fiyatı 3.500 dolara kadar çıkabilir.

iPhone, ABD'de Üretilirse Fiyatı 3.500 Dolar Olabilir

Yapılan araştırmalara göre Apple'ın Asya'daki dev tedarik ağını ABD'ye taşıması en az 30 milyar dolara mal olacak. Yeni fabrikalar, yüksek işçi maliyetleri ve lojistik zorluklar, şu an 1.000 dolar olan iPhone fiyatlarını üç katına çıkarabilir.

Trump'ın ABD'yi üretim merkezi yapma planını "bir hayal" olarak değerlendiren uzmanlar, maliyetlerin kıyaslanabilir bile olmadığının altını çiziyor. Ki üretimin en başta Çin gibi ülkelere kaymasının nedeni de bu. Asıl merak edilen ise Apple'ın ne yapacağı.

Tüm ABD'ye zararına satış yapmak istemeyen şirket, şimdilik bu sorunu stokları dolu tutarak çözüyor. Ayrıca ABD'ye gelecek iPhone'ların Çin yerine daha az vergi yükü altında olan üllkelerde de üretilmesi söz konusu. Yine de tüm bunlara rağmen ülkede üretim yapılması beklenmiyor.

Eğer bu durumun Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyorsanız, durumun belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki Apple'ın ABD'de daha pahalıya iPhone satacak olması bizi etkilemez. Ancak şirketin üretim maliyetlerini artıracak hamleler iPhone fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Türkiye'de 1 TB iPhone 16 Pro Max halihazırda 3.500 dolara satılıyor. Bizim vergilerimiz bile yeter de artarken, başkalarının vergi yüküyle artan maliyetler bize yansırsa bu fiyatın ne kadar olacağı ise şimdilik bilinmiyor.