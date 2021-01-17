ABD İstihbarat Raporu: Vuhan’daki Laboratuvarda Hayati Bilgiler Saklanıyor

ABD istihbarat raporu yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, istihbarat raporunu ileri sürerek yeni tip koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan çıktığını iddia etti. Bakan Pompeo ayrıca Vuhan’daki laboratuvar ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

ABD İstihbarat Raporu Açıklandı: Virüs Laboratuvardan mı Çıktı?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken virüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığı insanlar tarafından en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Bu zamana kadar virüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığı hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialar arasında virüsün laboratuvar yapımı olduğu ve hayvan pazarında ortaya çıktığı yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bir araştırmada ise virüsün Çin yerine İtalya’da ortaya çıktığı söylenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vuhan Viroloji Enstitüsünde görevli araştırmacıların 2019 yılının sonlarında COVID-19 virüsüne yakalandığını iddia eden yeni istihbarat raporunu paylaştı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Vuhan’daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" ifadelerini kullanarak Dünya Sağlık Örgütüne çağrıda bulundu.

Bakan Pompeo, "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var" ifadelerini kullandı. Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri tarafından elde edilen yeni istihbarat raporunda Vuhan’daki laboratuvarda görevli bilim insanlarının 2019 yılının sonbaharında hastalandıkları ve bu hastalığın yeni tip koronavirüs ile benzer belirtilere sahip olduğu bilgisinin yer aldığını söyledi.

Pompeo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pekin bugün, bilim insanlarının dünyayı bu ölümcül virüs ve bir sonrakinden korumak için ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri saklamaya devam ediyor. ABD istihbaratının yeni elde ettiği raporda COVID-19’a neden olan virüse genetik olarak yüzde 96.2 benzer bir yarasa koronavirüsü ile çalıştıkları ve laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var" şeklinde konuştu.

DSÖ Ekibi Virüsü Araştırmak İçin Çin’e Gitti

Dünya Sağlık Örgütünde görevli bir araştırma ekibi, virüsün kökenini araştırmak için Çin’e gitti. 13 kişiden oluşan ekip, ilk olarak iki hafta boyunca karantinada kalacak. Karantina süresi tamamlandıktan sonra virüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli incelemelerde bulunacak. DSÖ ekibi daha önce izin verilmediği için Çin’e girememişti.