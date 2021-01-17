Koronavirüs Aşısı Nasıl Uygulanacak? (Video)

Acil kullanım onayı alan CoronaVac aşısı, ülkemizde uygulanmaya başlandı. Acil kullanım onayı almasının ardından insanların kafasında “koronavirüs aşısı nasıl yapılacak?”, “COVID-19 aşısı randevu nasıl alınır?” gibi birtakım sorular oluşmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşarak insanların kafasında oluşan soruları giderdi.

Koronavirüs Aşısı Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı, geçtiğimiz haftalarda ülkemize geldi ve gerekli analizlerin yapılmasının ardından acil kullanım onayı aldı. CoronaVac aşısı, acil kullanım onayı almasının ardından sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sağlık Bakanı ve birçok siyasetçiye de aşı yapıldı. Şu anda toplam 688 bin 360 kişiye aşı uygulandı.

Vatandaşların kafasında “koronavirüs aşısı nasıl uygulanacak?”, “COVID-19 aşısı olmak için neler yapılmalı?” gibi bazı sorular oluşmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen bu soruları resmi Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir video ile giderdi. 1 dakika 25 saniye uzunluğundaki video, aşı uygulaması hakkında merak edilen sorulara ışık tutuyor.

Bakan Koca tarafından paylaşılan videoda 8 adım bulunuyor. İlk adımda “Vatandaş aşı durumunu e-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenir” ifadesi yer alırken İkinci adımda ise “Aşı olacak grup arasında yer alıyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilir. Tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanır” ifadesi bulunuyor. Adımların tamamı şu şekilde:

Vatandaş aşı durumunu e-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenir. Aşı olacak grup arasında yer alıyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilir. Tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanır. Randevu işlemi sonucunda vatandaşa kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilir. Vatandaş “randevu tarihlerinde” randevu aldığı sağlık kuruluşuna gider. Aşıyı uygulayacak olan sağlık personeli, AŞILA uygulamasından vatandaşın sorgulamasını yapar. Uygulama üzerinden, uygulanacak aşının barkodu okutulur ve kaydedilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sorna aşı uygulanır. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu oluşturur. 2. doz için oluşturulan randevu bilgileri vatandaşa kısa mesaj (SMS) ile iletilir. Vatandaş, randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız hesabından da ulaşabilir. Vatandaş elektronik aşı akrtına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarından ulaşabilir.