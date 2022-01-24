ABD Kongre Üyesi: Xbox Activision Satın Alımı İncelenmeli!

Geçen hafta çok sayıda uzman, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının ABD düzenleyicilerini alarma geçirebileceğini, ancak bu satın alımın sessiz sedasız bir şekilde de sonuçlanabileceğini açıklamıştı. Görünüşe göre beklenen oldu ve bir ABD'li kongre üyesi anlaşmanın "yakından incelenmesini" istediğini dile getirdi. Xbox Activision satın alımı soruşturmaya tabi olabilir. İşte detaylar!

Xbox Activision Satın Alımı Hakkında İnceleme Başlatılabilir

New York'un 10. kongre bölgesini temsil eden ve Meclis Yargı Komitesi Başkanı olarak görev yapan Jerry Nadler, satın alım haberleriyle ilgili düşüncelerini resmi Twitter hesabı üzerinden dile getirdi. Komite Başkanı Activision Blizzard'ın "cinsel suistimaller için hesap verebilirlikten kaçmak adına bu modele yöneldiğini" dile getirdi. Rekabet endişeleri bir yana, raporlar CEO Bobby Kotick'in geçen yılki yüksek profilli davalardan sonra Activision Blizzard'ı satmaya karar verdiğini ortaya çıkarıyor.

Kaliforniya eyaleti tarafından yıllarca sürdürülen soruşturmalar, diğer pek çok şeyin yanı sıra, korkunç bir işyeri suistimali ve cinsiyetler arası büyük ücret farklarını ortaya çıkardı. Kotick istifa etmeyi reddetti, ancak istifa çağrıları her geçen gün artmaya devam etti ve Activision Blizzard çalışanları artık bu durumdan ötürü kendi istifalarını vermeye başlamışlardı. Sonuç olarak, Activision Blizzard'ı satmak Kotick'e kolay bir kaçış yolu sağladı.

Kotick'in satın alım sonrası söz konusu suçlamalardan sıyrılması ve Microsoft tarafından onun için övgü dolu söylemler yapılması birçok çalışanı derinden üzdü. Bu satın almanın zamanlaması kesinlikle tesadüf değil ve geçen yıl gün ışığına çıkan detayların unutulmasını da sağlamıyor. Nadler'in parmak bastığı nokta dikkate değer; bu anlaşmanın kesinlikle yakından incelenmesi gerekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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