Tüm Xbox One Konsollarının Üretimi Durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından alınan karar sonucunda Xbox One konsollarının üretimi durduruldu. Peki, yazılım devi neden böyle bir karar aldı? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Xbox One Konsollarının Üretimi Neden Durduruldu?

Microsoft, Xbox Series X isimli yeni nesil oyun konsolunu piyasaya sürmeden önce Xbox One S ve Xbox One X'in dijital sürümünün üretimini durdurdu. ABD merkezli yazılım devi, 2020 yılının sonunda ise Xbox One S konsolunun üretimini sessiz sedasız bir şekilde sona erdirdi ve kalan stokların satılmasına izin verdi.

The Verge'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli Microsoft, yapılan açıklamada, Xbox Series X ve Xbox Series S isimli yeni nesil oyun konsollarının üretimine odaklanmak için tüm Xbox One cihazlarının üretimini durdurduklarını ifade etti.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 4 isimli oyun konsolunun üretimini 2021 yılının sonunda sonlandırmayı planlıyordu fakat şirket, PS4 konsolunu üretmeye devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre Sony, bu yıl içerisinde yaklaşık olarak bir milyon adet PlayStation 4 üretecek.

Sony şirketinin PlayStation 4 üretimine devam etmesindeki nedenin PlayStation 5'te yaşanan stok sorunu olduğu iddia ediliyor. Yeni nesil oyun konsoluna oldukça yüksek bir talep mevcut. Şirket, oyuncular tarafından gelen talepleri karşılamakta önemli ölçüde zorluk yaşıyor.

Microsoft, 2020 yılında yaptığı açıklamada, Xbox Series X üretiminin daha fazla olacağını fakat Xbox Series S konsolunun daha düşük fiyat etiketine sahip olması nedeni ile daha fazla talep görebileceğini ifade etmişti.

En Çok Satan Oyun Konsolu Nedir?

Analist firması NPD Group'da görevli Paspas Piscatella, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Sony firması tarafından satışa sunulan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Amerika birleşik Devletleri tarihinde dolar bazında en fazla satan konsol olduğunu belirtmişti.

PlayStation 5, dolar bazında 2021 yılının eylül ayında Nintendo Switch'i geçerek en fazla satan konsol olmuştu. Böylelikle Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, Switch'in 33 aylık liderliğini sona erdirmişti. ABD'de en çok satan konsol 2018 yılında PlayStation 4'tü fakat Nintendo Switch, büyük bir başarı elde ederek liderliği PS4'ün elinden almıştı ve bunu uzun yıllar boyunca devam ettirmişti.