Anlaşma Yapıldı: ABD Ordusu Türk Silahlarını Kullanacak!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında tabancalar da büyük bir önem taşıyor. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapan Türk şirketleri ünün Avrupa'ya ve ardından da Amerika'ya kadar duyurmayı başardı. Son gelen bilgilere göre GİRSAN tarafından geliştirilen MC P35 modeli ABD Ordusu'na ihraç edilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

GİRSAN Tabancası ABD Silahlı Kuvvetleri Envanterine Giriyor

Türkiye merkezli silah üreticisi GİRSAN tarafından geliştirilen MC P35 modeli, ABD ordusunun özel birlikleri tarafından kullanılmak üzere tercih edildi. Teslimatlar, Amerikan ordusunun tedarik sistemini yöneten Picatinny Arsenal üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Türk yapımı bir tabanca, ilk kez Amerikan askerleri tarafından sahada taşınacak. Kararın alınmasında, silahın uzun süreli testlerden başarıyla geçmesi ve operasyonel koşullarda gösterdiği performans etkili oldu.

DefenseHere tarafından yayınlanan habere göre, süreçle ilgili açıklamalarda bulunan GİRSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Cürgül, seçilen modelin özel bir amaçla geliştirilmediğini, bu sonucun yıllara dayanan kalite odaklı üretimin doğal bir karşılığı olduğunu belirtti. Cürgül, bu gelişmenin yalnızca şirketleri adına değil, Türkiye’nin ateşli silah endüstrisi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kullanılan modelin daha önce de uluslararası ödüller kazandığını ve küresel tanınırlık elde ettiğini hatırlattı.

MC P35 modeli, kompakt tasarımı ve operasyonel dayanıklılığıyla özellikle profesyonel kullanıma hitap eden bir platform olarak tanımlanıyor. Model, geçmişte sivil ve ticari pazarda elde ettiği başarıların ardından şimdi askeri kullanıcılar tarafından da tercih ediliyor. Bu geçiş, ürünün performans ve güvenilirlik kriterlerinde üst düzey bir noktaya ulaştığını gösteriyor. GİRSAN hâlihazırda onlarca ülkeye ihracat yapan, hem sivil hem askeri alanda geniş bir kullanıcı ağına sahip olan bir üretici konumunda.

ABD ile kurulan bu yeni iş birliği, sadece bir satış değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin global ölçekteki yetkinliğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde benzer ortaklıkların yolunu açabilecek nitelikte. Girsan MC P35 teknik özellikleri ise şöyle:

MC P35 YÜKSEK GÜÇ SERİSİ – Teknik Özellikler