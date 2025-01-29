ABD'li Savunma Şirketi Elon Musk'a Türkiye'yi Şikayet Etti: "Pazarı Onlara Kaptırdık"

ABD'li savunma ve insansız hava aracı (İHA) üreticisi General Atomics, ünlü milyarder Elon Musk'a epey dikkat çeken bir mektup gönderdi.

Mektupta şirketin CEO'su Linden Blue'nin ağzından savunma tedarik sistemindeki sıkıntılar vurgulanmıştı. Bununla beraber İHA pazarının Türkiye, İsrail ve Çin'e kaptırılmasından yakınan Blue, bu durumdan memnun olmadığının da altını çizdi.

Elon Musk'ın Desteğini İstedi

General Atomics şirketi 30 yıldan fazla süredir ABD ve müttefikleri için savunma alanında teknolojiler geliştiriyor. Mektupta karmaşık prosedürler ve politik açıdan çıkan engellerden ötürü savunma sektörünün ciddi sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Şirketin, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile ortaklığa açık olduğu daha önce belirtilmişti. Blue ise bundan feyz alarak askeri tedariklerdeki gecikmelerin engellenmesi için Elon Musk'ın desteğini talep etti.

Türkiye'nin İHA Pazarındaki Rolü

Mektubun en dikkat çeken kısmı ülkemizin İHA alanındaki yükselişini hedef alan sözlerdi. ABD'li şirket savunma sanayisinde ülkemizin büyük bir ivmeyle hareket ettiğinin altını çizerek Washington'ın bu alandaki rekabetten epey geride kaldığını, bu sebepten ötürü endişeli olduklarını bildirdi.

Türkiye; Akıncı ve Bayraktar TB2 gibi İHA'larla dünya çapında bir ün kazandı. Ukrayna'dan Afrika'ya kadar uzanan bir ağa sahip olan İHA'lar, savunma alanının incisi haline geldi.

Elon Musk mektuba nasıl cevap verecek bilmiyoruz. Verdiği takdirde cevabı sizlere aktarıyor olacağız.