ABD, Rusya'nın AI Destekli Bot Çiftliğine Baskın Düzenledi

ABD Adalet Bakanlığı, Rus hükümeti tarafından işletilen iddia edilen bir "AI-geliştirilmiş" bot çiftliğini ele geçirdiğini duyurdu. Operasyonun merkezinde Rusya'nın devlet medya kuruluşu olan RT'nin bir editörünün olduğu iddia ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya Hükümeti Tarafından İşletilen Bot Çiftliğini Ele Geçirdi

Adalet Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, iki alan adı ve 900'den fazla sosyal medya hesabını ele geçirdiğini belirtti. Bu hesapların çoğunun Amerikalıları taklit ederek Rusya-Ukrayna savaşı hakkında içerikler yayınladığı ve Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgalini haklı çıkardığı videolar dahil olduğu belirtildi.

FBI ajanının ifadesine göre, RT'nin bir çalışanı bot çiftliğinin arkasındaydı ve RT'nin yönetimi, bot çiftliğini kullanarak "geniş çapta bilgi dağıtma" planını onayladı.

Bu bot ağı, RT'nin izleyici kitlesini genişletmek yerine Rus hükümeti adına dezinformasyon yaymak amacıyla kullanıldı.

ABD, Kanada ve Hollanda hükümetlerinin yayınladığı bir ortak siber güvenlik uyarısına göre, botlar Meliorator adlı AI destekli yazılım kullanılarak oluşturulmuş ve X platformunda kimlik doğrulama yöntemlerini atlatmak için geliştirilen bir karıştırma tekniği kullanmış olabilirler.

Soruşturma devam ediyor ve durumla ilgili yeni gelişmeler bekleniyor.