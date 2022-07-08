Twitter Günde 1 Milyona Yakın Bot Hesabı Askıya Alıyor

Twitter, Elon Musk'ın sahte kullanıcılarla ilgili bir anlaşmazlıkta işletmeyi satın almaktan vazgeçmekle tehdit ettiği için günde 1 milyondan fazla spam hesabını askıya aldığını açıkladı. Perşembe günü sosyal medya platformu tarafından onaylanan yeni rakam, önceki verilerin iki katına çıktığını gösteriyor.

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mayıs ayında spam hesap askıya alma işlemlerinin günde 500.000 civarına ulaştığını söyledi. Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almayı kabul etti ancak avukatları, platformdaki spam kullanıcılarının sayısı hakkında yeterli bilgi vermeyi reddetmekle suçlayarak şirkete şikayetlerde bulundu. O zamandan beri Musk'ın kendisine herkese açık tweet verileri sağlanmaya başlandı.

Twitter, 2014'ten bu yana 3 aylık sonuçlarında, spam ve bot hesabı sorununun günlük aktif kullanıcılarının %5'inden daha azını temsil ettiğini tahmin ettiğini tutarlı bir şekilde belirtmişti. Twitter'a göre 1 milyon rakamı, platforma katılmaya çalışırken ayıklanan ve bu nedenle asla günlük kullanıcı olarak sayılmayan hesapları içeriyor.

Twitter, Elon Musk ve Bot Hesapları Üçgeninde Son Durum

Twitter'ın günlük 230 milyon civarında aktif kullanıcısı var. Musk, sıkı bir yasal anlaşmaya bağlı bir anlaşmayı sonlandırmak veya yeniden müzakere etmek için arkasında pek çok iddiayı daha barındırsa da spam ve bot hesapların %5 rakamının önemli ölçüde daha yüksek olduğuna dair endişelerini dile getirmişti. Twitter, Musk'a endişelerini dindirmek için her gün yayınlanan 500 milyondan fazla tweet'ten oluşan bir veri akışına erişim izni verdi.

Spam ve bot hesapları otomatik hesaplar olarak biliniyorlar, yani bir insan eli tarafından işletilmiyor ve tek amaçları kullanıcıları manipüle etmek ve platformdaki etkileşimlerini bozmaktır. Yöneticiler, Twitter'ın yakaladığı spam ve bot hesapların büyük çoğunluğunun kripto para birimi ve pornografi ile ilgili olduğunu söyledi.

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