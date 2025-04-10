ABD, Sosyal Medyayı Göçmen Takibi İçin Kullanmaya Başladı!

Geçtiğimiz yılki seçim kampanyasında özellikle ekonomi ve göçmenlik politikalarıyla ön plana çıkan Donald Trump, başkanlık görevine geldiğinden bu yana finans alanında birçok yeni karara imza attı. Şimdi ise sırada uzun süredir gündeminde tuttuğu göçmenlik reformları var.

Son gelişmelere göre Trump yönetimi, göçmenleri tespit etmek ve izlemek amacıyla sosyal medya platformlarını daha aktif şekilde kullanmaya hazırlanıyor. Yeni plana göre, ABD’ye giriş yapmak isteyen göçmenlerin sosyal medya geçmişi detaylı biçimde taranacak ve bu verilere göre değerlendirme yapılacak.

ABD'ye Giriş Yapmak İsteyen Göçmenlerin Sosyal Medya Hesapları İncelenecek

Son dönemde ABD’de tartışmalara neden olan göçmen politikası ile ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği söyleniyor. Yerel kaynakların aktardığına göre, ABD Göçmenlik Dairesi artık ülkeye giriş yapmak ya da oturum izni almak isteyen bireylerin sosyal medya hesaplarını detaylı bir şekilde analiz edecek.

Yeni sistemde özellikle antisemitik söylemler odakta olacak. Yetkililer, başvuru sahiplerinin sosyal medya geçmişinde İsrail karşıtı veya destekleyici içeriklerin yer alması hâlinde bu durumun vize sürecini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte uygulamanın kalıcı oturum ve vatandaşlık başvurularının yanı sıra öğrenci vizelerini kapsayacağı söyleniyor.

Filistin yanlısı paylaşımlarda bulunan gençlerin bu filtreye takılabileceği ihtimali, uygulamanın siyasi tarafsızlığına dair ciddi soru işaretleri doğurmuş durumda. Yeni sistemin ifade özgürlüğü sınırlarını zorlayabileceği yönünde eleştiriler de giderek artıyor.

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