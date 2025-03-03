Apple ABD'ye 500 Milyar Dolar Bağışladı, Karşılığında Ne İstiyor?

Amerikan ekonomisini desteklemek üzere kolları sıvayan Apple şirketi, ülke için tam 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.

Kulağa epey "cömert" bir yatırım gibi geliyor. Arkasında elbette birkaç sebep var. Örneğin Apple'ın daha fazla ürününü ABD'de üretmesine zemin hazırlayacak ve binlerce yeni iş fırsatı kapısını aralayacak olması bu yatırımın başlıca amaçları olarak öne çıkıyor.

Şirketin ABD Başkanı Donald Trump'tan birkaç beklentisi var.

Hükümetten İmtiyazlar Talep Ediliyor

Apple ile ilgili dedikoduları çoğunlukla yüksek doğrulukta veren Mark Gurman, Apple CEO'su Tim Cook ile Donald Trump arasında yazılı olmayan bir anlaşma olabileceğini iddia etti. Anlaşmanın hem Trump hem de Apple taraflarının işine gelecek maddeleri içeriyor olması muhtemel.

Bilindiği üzere Trump'ın mottosu "Önce Amerika!" ve bunu her fırsatta hatırlatıyor. Bu politika kapsamında Trump, yatırımı büyük bir başarı olarak lanse ederken, Apple da uzun vadede şirketin lehine olabilecek bazı avantajlar elde etmeyi hedefliyor.

Parayı veren düdüğü çalar hesabı, Apple'ın yatırımdan sonraki beklentileri şöyle:

Avrupa Birliği'nin ABD merkezli teknoloji devlerini kısıtlayıcı politikalarına karşı Trump yönetiminin Apple ve diğer şirketleri savunması.

Gümrük vergilerinde indirim veya en azından şirketin kâr marjlarını düşüren bu vergilerin etkisini hafifletecek düzenlemeler.

Genel anlamda Apple ile federal hükümet arasındaki ilişkilerin olumlu tutulması.

Adalet Bakanlığı'nın Apple'a karşı açtığı uzun soluklu davanın sona erdirilmesi.

Az Vergi, Fazla İstihdam ve Üretim Özgürlüğü

Şirket yatırımıyla birlikte federal anlamda Trump'ın desteğini arkasına almakla kalmayıp önümüzdeki dört yıl içinde Amerika'da 20 bin yeni iş ilanı açacak.

Planlar bununla da sınırlı değil. Sırada 2026'da Houston, Texas'ta açılması planlanan yapay zeka sunucu üretim tesisi var. Ardından ABD İleri Üretim Fonu'na 10 milyar dolar ayrılacak. Son olarak TSMC ortaklığıyla Arizona'da bir çip üretim tesisi açılacak.

Bu büyük yatırım Trump'ın desteğini kazanmak için atılmış politik bir adım gibi görünse de Apple ilk defa geniş çaplı bir yatırımla gündeme geliyor değil. Şirket, Joe Biden döneminde de 430 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklamıştı.

Apple'ın üretimi ABD'ye kaydırma hamlesinin arkasındaki en büyük nedenlerden biri de Trump'ın ithal ürünlere koyduğu yüksek vergiler. Özellikle Çin gibi Apple'ın tedarik zincirinde büyük rol oynayan ülkelerden gelen ürünlere eklenen vergiler, şirketi üretimi ABD'ye taşımaya yönlendiriyor.