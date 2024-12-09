ABD İçin TikTok Yasağı Kapıda: Dev Platformun Sonunu Getirecek Yasa Onaylandı!

Kısa sürede dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan sosyal medya platformu haline gelen TikTok, günümüzde pek çok ülkede tartışmaların odağında. Ünlü platform, kullanıcılarının güvenliği konusunda yeterli önlem almaması ve Çin hükümetine yakınlığı ile bilinen şirketi nedeniyle özellikle ABD'de yasaklanmanın eşiğine geldi.

ABD Federal Mahkemesi, ülkede uzun bir süredir yasaklanması konuşulan platform hakkında oldukça önemli bir karar aldı. Mahkeme, yılbaşına kadar gerekli adımların atılmadığı senaryoda, TikTok'un tüm ülkede yasaklanması için gereken yasayı onayladı.

TikTok, 2025'e Kadar Satılmazsa Tüm ABD'de Kapatılacak

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Çin merkezli ByteDance şirketinin sosyal medya platformu TikTok’u gelecek yılın başlarına kadar ABD'deki varlıklarından çekilmesi veya tamamen yasaklanmasını gerektiren yasayı resmen onayladı. Söz konusu karar, uzun bir süredir platformu yasaklamayı hedefleyen Donald Trump ve diğer birçok politikacı tarafından Çin'e karşı alınan bir zafer olarak yorumladı.

Karara göre ByteDance'in TikTok'un ülkede yasaklanmaması için platformu 19 Ocak 2025’e kadar herhangi bir ABD’li kuruluşa satması gerekiyor. Zira, TikTok'un yasaklanmak istenmesinin arkasında yatan en büyük sebep, Çinli şirketin kullanıcılardan topladığı verileri Çin hükümetine sızdırması, kişisel verileri ihlal etmesi ve çocuklara yönelik ihlallere göz yumması gibi oldukça sakıncalı iddialarla gündeme gelmesi.

Konu hakkında yaptığı açıklamada temyiz mahkemesinin kararına itiraz ederek davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını açıklayan TikTok'un ülkedeki akıbeti ilerleyen günlerde gün yüzüne çıkacak. Mahkeme her ne kadar yasayı onaylasa da kararın nihai sonucu, Başkan Joe Biden ve Donald Trump önderliğinde kurulacak yeni hükümetin tutuma bağlı olarak değişebilir.

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