İnternet Olmadan TikTok Videoları Nasıl İzlenir?
TikTok, internet bağlantısı olmadan video izlemeye olanak sağlayan yeni bir özelliğini duyurdu.
İnternetin olmadığı yerlerde veya uzun yolculuklarda kullanabileceğiniz bir TikTok özelliği geldi. "Offline Videos" adlı bu özellik sayesinde telefonunuzda internet bağlantısı olmasa dahi video izleyebiliyorsunuz.
Bu özellikle, 200’e kadar videoyu önceden indirip internet bağlantısı olmadan izlemek mümkün. Böylece mobil verinizi de kurtarmış oluyorsunuz.
TikTok Offline Videos Nasıl Kullanılır?
Özelliği aktif etmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
- TikTok uygulamasını açın.
- Profiline gitmek için ekranın altındaki "Ben" sekmesine tıklayın.
- Sağ üst köşedeki kare ızgara simgesine tıklayın.
- İzlemek istediğin videoları seçip indirin.
- Hazır!