Green Card Başvurusu Yapanlar Dikkat! Sosyal Medya Paylaşımlarınız Kaderinizi Değiştirebilir

Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde 7'den 70'e pek çok insan Instagram, Facebook, X ve TikTok gibi platformları düzenli kullanıyor. Buralarda hayatlarımızı, hobilerimizi ve hatta tüm düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ancak çoğu zaman zararsız olan bu durum, dikkatli olmazsanız sizi ABD vatandaşlığından edebilir.

ABD, Vatandaşlık Vermeden Önce Sosyal Medya Hesaplarınızı İnceleyecek

Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından göçmenlere karşı politikalarını giderek sertleştiren ABD, denetimleri de sıkılaştırıyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre ABD, vatandaşlık başvurusu yapan bireylerin başvuru esnasında sosyal medya hesaplarını paylaşmasını zorunlu kılacak.

Yeni uygulama Green Card (Yeşil Kart), vatandaşlık, sığınma ve mülteci başvurularında geçerli olacak ve sosyal medya kullanıcı isimlerinin beyan edilmesini sağlayacak. Yetkililer sosyal medya hesaplarınızı da denetleyecek ve değerlendirme sürecine dahil edecek.

Yani bundan birkaç yıl önce yaptığınız paylaşımlar bile sizin başvuru sürecinizi etkileyecek. Merak edilen bir diğer detay ise "anonim" olarak bilinen ve sahibinin kimliği açık olmayan hesaplar. İnsanlar sık sık bu tür hesapları normalde dile getirmeyeceği paylaşımalar yapmak için kullanıyor.

Açıklanan bilgilere göre sadece beyan edilen hesaplar inceleme altına alınacak. Ancak Türkiye'de yaşananlardan da bildiğiniz üzere sosyal medya şirketleri hükümetlerden gelen talepleri yerine getirme konusunda pek de çekingen değil. Bu nedenle üzerinize kayıtlı telefon numarasına bağlı anonim hesapları beyan etmemek de sorun olabilir.

Dışişleri Bakanlığı, halihazırda ABD’ye giriş yapacak vize başvuru sahiplerinden 5 yıllık sosyal medya geçmişini talep ediyor. Ancak yeni kural, ülkede uzun yıllardır yaşayan ve statü değişikliği isteyen kişileri de kapsayacak. Eğer gelecekte ABD'ye yerleşme hayaliniz varsa sosyal medya paylaşımlarınız konusunda dikkatli olmakta fayda var.