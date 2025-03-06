Baykar, Avrupa'nın En Büyük Savunma Sanayi Şirketi İle Ortak İHA Üretecek!

Son dönemde geliştirdiği İHA ve SİHA araçlarıyla dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri haline gelen Baykar, yeni bir ortaklık anlaşmasına imza attı. Yerli İHA üreticisi, Avrupa'nın köklü savunma sanayi firmalarından Lenonardo ile güçlerini birleştirdi.

Avrupa’nın savunma sanayi ve havacılık alanında en büyük şirketi olarak görülen İtalyan şirket ile iş birliğine giden Baykar'on, Leonardo ile ortak İHA geliştireceği bildiriliyor.

Baykar ve Leonardo Ortak İHA Şirketi Kuracak

Aktarılanlara göre, Baykar ve Leonardo, eşit hisselere sahip olacakları ortak bir İHA şirketi kurmak için yeni bir mutabakat zaptı imzaladı. İtalya merkezli olacak bu ortak girişim, insansız hava sistemlerinin tasarımından üretimine, geliştirilmesinden bakımına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek.

Söz konusu ortaklık, Baykar’ın küresel ölçekte kendini kanıtlamış insansız hava araçlarıyla, Leonardo’nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı ve Avrupa’daki havacılık ve uzay sertifikasyonlarındaki uzmanlığını birleştirecek. Dev ikili, Avrupa ve uluslararası pazarlarda doğan yeni fırsatları birlikte değerlendirmeyi ve uzay sektöründeki iş birliklerinden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor.

Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani konu hakkında yaptığı açıklamada, Baykar ile gerçekleştirdikleri iş birliğiyle insansız teknolojiler alanında güçlü bir oyuncu oluşturduklarını belirtti. Bu teknolojilerin savunmada giderek daha önemli hale geleceğini vurgulayan Cingolani, anlaşmanın Avrupa'da yeni pazar fırsatları sunacağını ifade etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar ise, Baykar’ın insansız hava araçları alanındaki küresel liderliğini vurgulayarak, her zaman yeniliklerin sınırlarını zorlamaya odaklandıklarını belirtti. Leonardo’nun C4I sistemleri ve yapay zeka teknolojilerindeki uzmanlığının, bu iş birliğinin etkisini artıracağını ifade eden Bayraktar, stratejik ortaklığın Baykar’ın küresel varlığını güçlendireceğini dile getirdi.

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