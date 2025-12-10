ABD'ye Gidecekler Dikkat: Sosyal Medya Geçmişiniz İncelenebilir!

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmeyi planlayan, özellikle de vize muafiyet programından yararlanan ülke vatandaşları için yeni bir dönem başlıyor. Trump yönetiminin sunduğu son kanun teklifine göre vizesiz seyahat başvurusunda bulunan ziyaretçiler son 5 yıllık sosyal medya geçmişini hükümete sunmak zorunda kalacak. İşte detaylar!

ABD'ye Vizesiz Seyahat İçin Sosyal Medya Bilgileri Sunmak Zorunlu Hale Geliyor

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından Federal Sicil'de yayınlanan yeni bir düzenleme teklifine göre, vize muafiyet programı dahilindeki ülkelerden gelen yolcuların artık Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ESTA) başvurularında son beş yıla ait sosyal medya geçmişlerini zorunlu olarak sunmaları gerekecek.

Bilmeyenler için şu anda aralarında İngiltere, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Katar'ın da bulunduğu 42 ülkenin vatandaşları, 90 günden az süreli seyahatler için ESTA adlı çevrimiçi sistemi kullanarak vizesiz giriş yapabiliyor. ESTA başvuruları şimdiye kadar sadece pasaport ve doğum tarihi gibi temel bilgileri istiyordu.

Ancak yeni düzenleme teklifi kapsamında daha öncesinde 2016 yılında uygulamaya eklenen ancak isteğe bağlı olarak işaretlenen sosyal medya bilgisi bölümü zorunlu hale getirilecek. Buna göre ETSA üzerinden seyahat başvurularında bulunan kişilerin son beş yıla ait sosyal medya bilgilerini ABD'ye sunması gerekecek.

Bununla birlikte teklif sosyal medya geçmişinin yanı sıra seyahat eden kişinin son beş yıla ait telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi bilgilerin de başvuruya eklenmesini öngörüyor. Dahası yakın aile üyelerinin isimleri, doğum tarihleri, doğum yerleri, ikametgâh adresleri ve son beş yıldaki telefon numaraları da talep edilecek.

Trump Yönetimi Göçle Mücadelede Sert Bir Politika İzliyor

Kamuoyu yorumlarına 9 Şubat'a kadar açık olan bu yeni teklif Donald Trump yönetiminin genel göç politikasındaki sertleşmeyle paralellik gösteriyor. Yönetim, yasadışı göçle mücadele programının yanı sıra ülkenin yasal göç sistemini de tamamen gözden geçirmeye kararlı. Uzmanlar son 11 ayda ABD'ye yasal ya da yasadışı her türlü giriş sürecinin ciddi şekilde sıkılaştırıldığını belirtiyor.

