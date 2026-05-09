Resident Evil Requiem İçin Ücretsiz Mod Yayınlandı! Hemen Deneyin

Resident Evil Requiem'in ana hikâye modu sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmeyi sağlayacak bir mod üzerinde çalışıldığına yönelik uzun zamandır söylentiler bulunuyordu. Capcom, sürpriz bir hamlede bulunarak yeni modu tüm oyuncuların erişimine açtı. Üstelik bunu deneyimlemek için ücret ödemeye de gerek bulunmuyor.

Resident Evil Requiem'in Yeni Modu Nasıl Oynanışa Sahip?

Resident Evil Requiem'in yeni modu, Leon Must Die Forever olarak adlandırılıyor. Yeni yayınlanan bu modun çok basit bir amacı bulunuyor. Size belirli bir süre veriliyor. Bu süre dolmadan önce karşınıza çıkan tüm zombileri alt etmeniz gerekiyor. Ana oyuna kıyasla çok daha geniş bir zombi çeşitliliğinin söz konusu olduğu modda beş zorluk seviyesi mevcut.

Bu farklı zorluk seviyeleri sayesinde yeteneklerinizi deneme imkânı elde edebiliyorsunuz. Leon, oyunda zombileri alt ettikçe güçlenmesini daha da gelişiyor. Mod, oyuna yeni mekân eklemiyor. Ana hikâyede ne gördüyseniz o karşınıza çıkıyor. O yüzden ortama alışmak gibi bir zorunluluğunuz olmuyor. Bunun yerine zaten bildiğiniz haritada düşmanları nasıl hızlıca alt edeceğinize odaklanıyorsunuz.

Resident Evil Requiem'in Yeni Modunu Kimler Oynayabilir?

Resident Evil Requiem'in Leon Must Die Forever isimli yeni modunu oynamak tamamen ücretsiz. Bu, oyunu satın aldıktan sonra ekstra bir ödeme yapmak zorunda olmadığınız anlamına geliyor. Tabii, küçük bir şart olduğunu da not düşelim. Bu moda erişmek için öncelikle ana hikâye görevlerini tamamlamak gerekiyor. Eğer bunu zaten yaptıysanız modu direkt deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

Resident Evil Requiem'in Yeni Modunun Sistem Gereksinimleri Neler?

Resident Evil Requiem'in yeni modu, orijinal oyuna bağlı. Yani ana oyunun sistem gereksinimlerini karşılayan bir sisteme sahipseniz bu mod da rahatlıkla çalışacaktır. Elbette ki bilmeyenler için Reisdent Evil Requiem'in minimum sistem gereksinimlerini de ayrıca belirtmekte fayda var:

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT

GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Requiem'in Fiyatı Ne Kadar?

Resident Evil Requiem'in fiyatı hangi platformdan satın alındığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şu an Steam'de 52.49 dolara (2 bin 380 TL), Epic Games'te 2 bin 999 TL, Xbox ve PlayStation mağazasında 3 bin 449 TL satılıyor. Hangi platformu kullanıyorsanız orada geçerli olan ücreti ödemeniz gerekiyor.

Editörün Yorumu

Resident Evil Requiem'in Leon Must Die Forever modunun oyuna olan ilgi düzeyini bir süre daha yüksek tutacağını düşünüyorum. Kendi düşüncelerimden bahsetmem gerekirse, bu mod bana epey nostaljik hissettirdi. Bu güçlü yaratıklara karşı mücadele ettiğimiz oyunları oynamamın üzerinden bu yana yıllar geçti. Bu modda karşımıza gerçekten sinir bozucu yaratıklar çıkıyor, bir de süre limiti eklenine işler epey karışıyor. Sabırlı olanların mutlaka denemesi gerekiyor ama oyuncuları çok sıkmayan yeni nesil oyunlara alışmış olanlar için bir hayli zorlayıcı olacağını söyleyebilirim.