ABD'nin AI Eserlerindeki Telif Hakkı Tavrı Değişiyor: "Kendinizi Kandırmayın"

Devlet tarafından düzenlenen fuarlarda yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerinin ödül kazanması söz konusu. Ancak eserler Amerikan telif hakkı yasaları kapsamında korunmuyor. ABD Telif Hakkı Ofisi (USCO) konuya bir el attı.

"Siz Yaratıcı Değilsiniz, Yapay Zekaya Yorumlatıyorsunuz"

USCO'nun rehberine göre, yapay zeka tarafından üretilen video, görsel ve metinler, mevcut telif hakkı kurallarına tâbi. Ancak bu eserler insan yaratıcılığı içermediği için koruma altına alınmıyor.

Mahkemeler daha evvel yapay zeka sistemlerinin telif hakkına sahip olamayacağı kararına vardı. 1989 yılındaki Cmty. for Creative Non-Violence v. Reid davasında Yüksek Mahkeme tarafından, "Telif hakkına sahip olan kişi, bir fikri sabit ve somut bir ifadeye dönüştüren kişidir" şeklinde bir karara varılmıştı.

USCO, yapay zeka sistemlerinin çıktılarının öngörülemez olduğunu ve kullanıcıların bu süreç üzerinde yeterli kontrol sahibi olmadığını söylüyor. Siz ne kadar karmaşık komut verirseniz verin, ortaya çıkarılan eser bir yapay zeka yorumu; kullanıcının yaratıcı olup olmamasıyla uzaktan yakından alakası yok.

Bazı Eserler Telif Hakkı Kapsamına Alınabilir

USCO, yapay zeka kullanılarak üretilen bazı eserlerin telif hakkı kapsamına alınabileceğini de belirtiyor. Örnek olarak Robert Zemeckis'in 2024 yapımı "Here" filmini alalım. Tom Hanks ve Robin Wright bu filmde yapay zeka kullanılarak gençleştirilmişti. Bu film telif hakkı kapsamında çünkü yapay zeka yalnızca bir araç olarak kullanıldı.

Benzer şekilde, yapay zeka tarafından üretilen özel efektler veya arka plan sanatı içeren bir film, genel olarak telif hakkı kapsamında olabilir. Ancak yapay zeka tarafından üretilen bu unsurlar tek başına korunmuyor.

Ek olarak sanatçıların yapay zeka kullanarak mevcut eserlerini geliştirmesi durumunda, ortaya çıkan eserin insan yaratıcılığı içeren kısımları telif hakkı kapsamına alınabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka eserleri telif hakkı kapsamına alınmalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.