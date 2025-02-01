Microsoft, OpenAI Kullanıcılarına 7 bin TL Kıyak Geçti

Microsoft'un yapay zeka şefi Mustafa Suleyman, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada Think Deeper özelliğinin detaylarını paylaştı ve OpenAI'ın normalde 200 dolardan kullanıma sunduğu o1 modelini ücretsiz olarak açtı.

Bu model artık Microsoft Copilot deneyiminin bir parçası haline geldi ve Microsoft 365 kullanıcıları, yeni bir özellik olan "Think Deeper" (Daha Derin Düşün) seçeneği sayesinde bu güçlü modelden faydalanabilecek. "Think Deeper" özelliği, DeepSeek'in R1 modelindeki DeepThink özelliğiyle aynı mantıkla çalışıyor.

Görünen o ki AI şirketleri, Çinli şirkete karşı adımlarını güçlendirme kararında ısrarcı olacak. İşte detaylar:

Think Deeper Nedir ve Nasıl Çalışır?

ChatGPT Think Deeper özelliği kullanıcılara tavsiyelerde bulunma, planlama yapma ve çeşitli konularda derinlemesine analizler sunma gibi görevlerde yardımcı oluyor. Erişim ise oldukça basit:

copilot.microsoft.com adresine gidin veya Copilot uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Microsoft hesabınızla giriş yapın.

Metin kutusunun sağ köşesindeki küçük Copilot simgesine tıklayın. Bu simge, "Think Deeper" olarak değişecek ve siyah renkte vurgulanacak.

Matematikten Tarihe Kadar Her Şey

OpenAI, o1 modelini Aralık 2024'te tanıttığında, bu modelin Matematik Olimpiyatları sorularını %86 doğrulukla çözebildiğini ve STEM alanlarında doktora seviyesinde bir doğruluk sunduğunu belirtmişti. Think Deeper'ı test etmek için bir SAT matematik sorusu girildiği zaman Copilot, sorunun çözümünü oldukça detaylı bir şekilde açıkladı.

Think Deeper özelliği açıkken Copilot yalnızca cevabı vermekle kalmadı; aynı zamanda sorunun psikolojik analizini, tarihsel bağlamını ve hatta ilgili eğlenceli bilgileri de sundu. Sonuç, ilk cevaba kıyasla çok daha kapsamlı ve derinlikliydi.

Hemen Sevinmeyin: Microsoft 365 Aboneliklerine Zam Geliyor

OpenAI, o1 modeline erişimi daha önce yalnızca ücretli kullanıcılara sunuyordu. ChatGPT Pro aboneleri, aylık 200 dolar ödeyerek bu modele tam erişim sağlayabiliyordu. ChatGPT Plus kullanıcıları ise aylık 20 dolar karşılığında sınırlı erişim elde edebiliyordu.

Microsoft, bu modeli ücretsiz olarak sunduysa da burada bir handikap var: Microsoft 365 aboneleri için kişisel planlara zam gelecek. Yeni fiyatlar bir sonraki yenileme döneminde geçerli olacak.