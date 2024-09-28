ABD'de Yapay Zeka Krizi: Joe Biden'ın Sesi Kullanılarak Seçmenler Manipüle Edildi!

Yapay zeka, hayatımızı büyük oranda kolaylaştırsa da bazı durumlarda amacı dışında kullanılabiliyor. Bunun yeni bir örneği ABD'de yaşandı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), siyasi danışman Steven Kramer'a Joe Biden'in yapay zekayla oluşturulmuş sesiyle sahte aramalar yaparak seçimi manipüle etmeye çalıştığı için 6 milyon dolar para cezası verdi.

Joe Biden'ın Yapay Zekayla Oluşturulmuş Sesiyle Seçmenler Kandırıldı

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, sağlık sorunları nedeniyle temmuz ayında başkanlık yarışından çekildi ve Kamala Harris'i desteklemeye başladı. Yani kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerde etkisinin halen çok büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Bunu fırsat bilen siyasi danışman Steven Kramer ise yapay zekadan yararlanarak Biden'ın sesini yeniden oluşturdu ve sahte aramalarla New Hampshire'daki seçmenlerin demokratların ön seçimlerine katılmasını engellemeye çalıştı.

Kramer'ın bölgedeki seçmenleri Biden'ın sesiyle “Bu salı günü oy kullanmak, yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı tekrar seçme çabalarını destekler. Oyunuz kasım ayında fark yaratır, bu salı değil.” ifadelerini içeren aramalarla manipüle etmeye çalıştığı ifade edildi.

Federal İletişim Komisyonu ise bu durumun ortaya çıkmasının ardından Kramer'a Seçmen Kandırma Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 milyon dolar para cezası verdi. Bununla birlikte, New Hampshire Başsavcılığı da siyasi danışmanı yapay zekanın yanlış kullanımı ve seçmeni baskı altına alma gibi suçlardan dava etti.