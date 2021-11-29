Aborjinlerin Kullandığı Bitki Kanseri Tedavi Edebilir

Aborjin bitkisi kanser tedavisinde işe yaradı. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların vücuttan atılmasına karşı koyabilen bu bitki, doktorların tedavi yöntemlerini daha etkili hale getirebilir.

Eremophila galeata türünden elde edilen ham reçine özleri, kanser hücrelerinin ilacı dışarı itmesini engelliyor gibi görünüyor. Yani bu bitki, bazı kanser hücrelerinin kemoterapi gibi tedavilere olan savunmayı ortadan kaldırıyor.

Binlerce yıldır, adı 'çöl seven' anlamına gelen bu Avustralya çiçekli bitki ailesinden gelen reçine, Aborijin halkı tarafından sağlığı artırmak için lapa olarak kullanılmıştı.

Ancak şifalı sırları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu bitkileri biyokimyasal düzeyde incelemek için gerekli araçlara ancak son zamanlarda sahip olduk.

Aborjin bitkisi kanser tedavisinde işe yaradı

Günümüzde tümörlerde gelişen ilaca direnç, kemoterapi gibi kanser tedavilerinin önünde büyük bir engel teşkil ediyor ve bu nedenle, tıpkı antibiyotikler gibi, araştırmacılar da yeni tıbbi yollar aramak için daha geniş bir alana yöneliyor.

E. galeata, yalnızca uzun bir tıbbi kullanım geçmişine sahip olduğu için değil, aynı zamanda flavonoidler içerdiği için de umut verici bir adaydı.

Flavonoidler, ilacı hücreden dışarı pompalayan taşıyıcı proteinleri inhibe ettiği gösteren bir tür bitki bileşiğidir. Bu bileşikler ayrıca genellikle toksik değil, yüksek kimyasal çeşitliliğe ve klinik kullanım için umut verici biyoaktiviteye sahip.

E. galeata'yı test eden araştırmacılar, bu türden reçinenin kemoterapinin HT29 kolon kanseri hücreleri üzerindeki etkisini önemli ölçüde artırabildiğini buldu.

Kopenhag Üniversitesinden botanikçi Malene Petersen, "Bu doğal madde, flavonoid, spesifik pompa proteinini hedef alıyor, bu da antibiyotik direncinin tedavisinde de bir rol oynayıp oynamayacağını düşünmemize neden oluyor." dedi.

Bununla birlikte, gelecek vaat eden ilaçları saptamak için yerel bilgileri kullanmak, bazı ciddi etik değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor.

Yerli diller kullanımdan kalktıkça, ilaç araştırmacılarını doğru yöne yönlendirebilecek önemli tıbbi bilgileri kaybetmeye devam ediyoruz. Ancak bu eski bilgiyi koruyan sağlam politikalar olmadan, bunun işe yarayacağının da garantisi yok.

Açıkça tarihi ve modern tıbbın iş birliğine ihtiyaç duyulmakta, ancak ileriye giden yol henüz keşfedilmemiş gibi görünüyor. Eremophila galeata bitkisi ile ilgili daha fazla detay için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın.