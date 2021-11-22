Şekil Değiştiren Robot Balıklar Vücutta Yüzerek Kansere Saldırıyor

Bilim adamları yıllardır kanseri tedavi etmenin yollarını arıyorlar. Yeni geliştirilen şekil değiştiren robot balıklar kanser tedavisi için farklı bir yol sağlayabilir.

Yeni robotlar balık şeklinde ve ilaçları doğrudan etkilenen hücrelere iletebilir. Bu, kemoterapi gibi kanserle savaşan tedavilerin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

ACS Nano'da araştırmacılar, yarattıkları balık şeklindeki mikro robotların pH değişikliklerini takip edebildiğini bildirdi. Bu değişiklikler daha sonra robotlardan kemoterapi ilaçlarını hastaya bırakacak bir yanıtı tetikleyebilir.

Araştırmacılar ve bilim adamları, çok sayıda testte mikro ölçekli robotlar kullandı. Bu mikro robotlar küçük nesneleri manipüle edebilir, ancak şimdiye kadar gördüklerimizin çoğu şekillerini hiçbir şekilde değiştiremedi.

Şekil değiştiren robot balıklar kansere karşı nasıl çalışıyor?

Yeni çalışmada araştırmacılar Jiawen Li, Li Zhang, Dong Wu ve diğerleri, şekil değiştiren mikro robotlar geliştirmek için birlikte çalıştı.

Robotları mıknatısları kılavuz olarak kullanacak şekilde tasarladılar. Bu sayede doktorlar, tedavi için gerekli olan ilaçları istenen bölgeye enjekte edebilecekti.

Ayrıca ekip, tümörler genellikle mikro ortamlarda bulunduğundan, şekli değiştirmek ve düşük pH seviyelerine yanıt olarak tedaviyi sağlamak için küçük araçlar tasarladı.

Konsept bir hayli ilginç ve kanser hastalarına tedavi sunmanın yeni yollarını bulmada yardımcı olabilir.

Bilim adamları, mikro robotların kullanılabileceği birçok yol gösterdi. Balık şeklindeki olanı ağzını açıp kapatacak şekilde programlayabildiler.

Araştırmacılar daha sonra ilaçları ne zaman ve nerede serbest bıraktığını kontrol edebiliyor. Robotları kontrol edebildikleri için, kemoterapi ilaçlarına ihtiyaç duyan hücrelere daha yakınken ilaçları salıverdiler. Bu, vücuda daha az ikincil hasar ve kanser için daha fazla odaklanmış bir tedaviye yol açacak.

Orijinal konsepti kanıtlamaya başlamak için araştırmacılar yengeç, kelebek ve balık şeklinde 4D baskılı minik robotlar yarattılar. Mikro araçları oluşturmak için pH'a duyarlı hidrojel kullandılar, bu da robotların çevredeki pH seviyelerine göre etkinleştirilmesine izin verdi.

Bir kez basıldıktan sonra, onları demir oksit nanoparçacıklarından oluşan bir süspansiyona yerleştirerek robotları manyetik hale getirdiler. Bu, mıknatısları kullanarak robotları kontrol etmelerine de imkan tanıdı.

Tabii ki tüm bu çalışmalar sadece konseptin kanıtı. Henüz kanserle savaşmaya hazır balık şekilli mikro robotlar yok. Bu yeni testten elde edilen veriler kanser tedavisine yeni kapılar açabilir.