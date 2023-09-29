Acer'den 180Hz Yenileme Hızına Sahip Yeni Oyun Monitörü!

Acer en yeni geniş ekran LED monitörünü tanıttı. Dikey hizalama (VA) panel teknolojisi kullanılarak geliştirilen monitör XZ342CU S3 olarak adlandırılıyor.

Özellikle son dönemde 144Hz'in standart hâline gelmeye başladığı göz önüne alındığında, uygun fiyatlı bir 180Hz monitör dikkat çekiyor. Peki monitör başka neler sunuyor?

Acer XZ342CU S3 Geniş Ekran LED Monitör Özellikleri

Acer XZ342CU S3, 3440 x 1440 çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı sağlayan 34 inçlik bir monitör. 21:9 en boy oranı ve 1 ms VRB tepki süresi sayesinde oyun oynamak için ideal

XZ342CU, oyun oynarken yırtılmayı önlemek için AMD FreeSync teknolojisini destekliyor. Bunun yanı sıra 1,07 Milyar rengi destekliyor ve 8-bit +FRC (dithering ile 10-bit) renk derinliği ve 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor.

4.000:1 kontrast oranı ve 400 nit parlaklık, monitördeki renkleri daha canlı ve metinleri daha okunaklı hâle getiriyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer XZ342CU S3 şu anda resmî Acer web sitesinde öncelikle olarak ABD'de 229,99 $ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Monitörün ilerleyen süreçte Türkiye pazarına da girmesi muhtemel.

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