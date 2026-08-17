MacBook Neo Rakibi Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! Şarjı 19 Saat Gidiyor
Acer, kısa süre önce MacBook Neo’ya rakip olarak tasarladığı Go Air isimli dizüstü bilgisayarını tanıttı. İşte Acer Go Air teknik özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Acer Go Air özellikleri ve fiyatı belli oldu.
- Dizüstü bilgisayar 14 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı ve 1.920 × 1.200 piksel çözünürlük sunan IPS LCD bir panele sahip. Bunun yanı sıra Intel Core 5 320 işlemcisinden güç alıyor.
- Acer Go Air'ın fiyatı 815 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruna bağlı olarak yaklaşık 39.000 TL’ye denk geliyor.
Acer, kısa süre önce MacBook Neo’ya rakip olarak tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Acer Go Air olarak adlandırılan model teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek gibi görünüyor. Peki Acer Go Air tam olarak neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
Acer Go Air Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Paneli: IPS
- Çözünürlük: 1920x1200
- Ekran Formatı: 16:10
- Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Özellikleri: Yüzde 120 sRGB renk kapsamı ve DC karartma
- İşlemci: Intel Core 5 320
- RAM: 12 GB LPDDR5
- Depolama: 512 GB SSD
- Kamera: Yüz tanıma destekli FHD web kamerası
- Ağırlık: 1.19 kg
- Kalınlık: 12.99 mm
- Batarya Kapasitesi: 70 Wh
- Pil Ömrü: 19 saate kadar
- Şarj Özellikleri: 100W hızlı şarj
- Bağlantı Noktaları: 2 adet Thunderbolt 4 ve 1 adet USB-A
- Tasarım Detayları: Metal kaplamalı gövde ve 180 derece açılabilen menteşe
Acer daha önce Go Air modelini farklı işlemci seçenekleriyle piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise bu modele MacBook Neo’ya benzer bir performans sunan Intel Core 5 320 işlemci seçeneğini de ekledi.
Acer Go Air’de 14 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı ve 1.920 × 1.200 piksel çözünürlük sunan IPS LCD bir panel bulunuyor. Kullanıcılar 120 Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfalarını kaydırırken daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Öte yandan IPS LCD paneli AMOLED veya OLED ekranlar kadar gelişmiş olmasa da renkleri ortalama bir seviyede gösterebiliyor.
Dizüstü bilgisayarda Intel Core 5 320 işlemcisine yer veriliyor. Bu kapsamda söz konusu donanımın MacBook Neo’da kullanılan Apple A18 işlemcisine benzer bir performans sunduğu söyleniyor. Maalesef bu tür donanımlar akıcı bir oyun deneyimi için pek de yeterli değil.
Yani bu bilgisayarı satın aldığınızda Cyberpunk 2077 gibi yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunları üst düzey grafik ayarlarında oynamanız mümkün olmayacak. Daha çok CS2 gibi nispeten daha düşük sistem gereksinimlerine sahip oyunları oynayabilirsiniz.
Modelde bunlara ek olarak 12 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. Batarya tarafında ise 19 saate kadar kullanım süresi sunan 70 Wh kapasiteli bir pil mevcut. Aynı zamanda bu bataryanın 100 W hızlı şarjı desteklediğini belirtelim.
Acer Go Air Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Acer, ülkemizde oldukça aktif bir marka. Bu kapsamda kısa süre önce tanıtılan Acer Go Air’ın çok yakında Türkiye’de satışa sunulması ihtimaller dahilinde. Dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 815 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruna bağlı olarak yaklaşık 39.000 TL’ye denk geliyor.
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Editörün Yorumu
Acer Go Air’ın teknik özellikleri itibarıyla öğrencilere ve ofis çalışanlarına hitap ettiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte 19 saate kadar kullanım süresi sunan bataryası sabit bir çalışma alanı olmayanlar için oldukça ideal. Kısacası genel olarak beğendiğim bir model olduğunu söyleyebilirim.