Aşırı Güçlü İşlemcili Telefon Yolda: Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Güçlü teknik özelliklere sahip iQOO 16'nın kamera özellikleri sızdırıldı. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz günlerde ekranı, işlemcisi ve bataryası paylaşılan akıllı telefonla ilgili çok fazla bir bilinmeyen kalmadı. İşte merak edilen detaylar!

iQOO 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station yaklaşan iQOO 16'nın kamera özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bununla birlikte 50 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerine sahip olacak.

Ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Periskop telefoto kamerası ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi herhangi bir detay kaybı olmadan fotoğraflamanıza imkan sağlıyor.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçen yıl piyasaya sürülen selefi iQOO 15'te de üç adet 50 megapiksel çözünürlüklü kameralar tercih edilmişti. Çözünürlükleri aynı gibi görünse de sensör boyutları ve diyafram aralıklarında önemli değişiklikler olacak. Bu da doğal olarak daha iyi bir kamera deneyimi şeklinde yorumlanabilir.

iQOO 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.85 inç düz ekran (Samsung üretimi)

Çözünürlük: 2K

Yenileme Hızı: 165 Hz

Ek Ekran Özellikleri: Özel ekran çipi ve AR (yansıma önleyici) kaplama

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Ana Kamera: 50 MP (1/1.3 inç sensör, f/1.68 diyafram, OmniVision OV50Q)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0 diyafram)

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (1/1.95 inç sensör, f/2.65 diyafram)

Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

Şarj Özellikleri: 100W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları (Suya ve toza karşı tam koruma)

Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi okuyucu

Bağlantı: USB 3.2

Ses: 1115 serisi simetrik çift hoparlör

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu anda iQOO'dan yeni modelin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat burada selefinin geçen yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Muhtemelen iQOO 16 da eylül veya en geç ekim ayında raflardaki yerini alacaktır. Bunun dışında ülkemizde çok fazla iQOO marka telefon göremiyoruz. Bu nedenle yeni modelin de Türkiye'yi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

iQOO 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16’nın fiyatı 5.000 yuan (yaklaşık 35.546 TL) olacak. Türkiye’deki vergileri de hesaba kattığımızda bu fiyatın yaklaşık 72.000 TL’ye denk geldiğini belirtelim. Ancak yine de bu konuda şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

iQOO 16 amiral gemisi özelliklerine sahip bir model olacak. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlar ürünün her alanda üst düzey bir performans sunacağını gösteriyor. Cihazda en çok ilgimi çeken özellik işlemcisi diyebilirim. Zira bu donanımla birlikte telefonda gerçekten yapamayacağınız bir şey olmayacağını düşünüyorum.