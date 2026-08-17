Samsung'dan Uygun Fiyatlı Galaxy S26 Geliyor! Videosu Ortaya Çıktı

Samsung’un Galaxy S26 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S26 FE için geri sayım resmen başladı. Daha önce çeşitli sertifikalar alan akıllı telefonun son olarak canlı görüntüsü ortaya çıktı. İşte merak edilen ayrıntılar!

Galaxy S26 FE Nasıl Görünecek?

Bazı kaynaklar Samsung’un çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S26 FE’nin canlı videosunu paylaştı. Videoya baktığımızda akıllı telefonun geçmiş sızıntılarla uyumlu şekilde dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. Önde ise delikli bir ekran kullanılacak.

First irl look at the Samsung Galaxy S26 FE! pic.twitter.com/grrlhJ68Di — Bradley (@VerdeSelvans) August 17, 2026

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 FE ile karşılaştırdığımızda özellikle arka panelde bazı tasarım değişikliklerinin olduğunu görüyoruz. Biraz daha açarsak yeni modelde üçlü kamera kurulumu önceki modele kıyasla daha çıkıntılı bir modül üzerine yerleştirilmiş. Ön panelde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ürün nokta şeklinde konumlandırılmış bir selfie kamerasıyla karşımıza çıkacak.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.900 nit

1.900 nit İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Telefoto Kamera: 8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4)

8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Kalınlık: 7,4 mm

7,4 mm Ağırlık: 193 gram

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihine ilişkin henüz bir açıklama yok. Fakat FE modellerinin genellikle eylül ayında tanıtılduğını söylemek mümkün. Kısacası Galaxy S26 FE de çok yüksek ihtimalle bu yılın eylül ayında kullanıcıların karşısına çıkacaktır.

Galaxy S26 FE Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S25 FE şu anda Samsung’un resmi web sitesinde 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy S26 FE teknik özellikleri ve tasarımı itibarıyla daha gelişmiş olacağından 50.000 TL civarında bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 FE’nin kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Zira Samsung’un Galaxy S FE ailesi ülkemizde de sıkça tercih ediliyor. Bu modellerin amiral gemisi özelliklerini daha ulaşılabilir bir fiyattan sunduğunu söyleyebilirim. Benim de son dönemde telefon arayışım var. Galaxy S26 FE beklendiği gibi bir model olursa ilerleyen dönemlerde tercih edebilirim.