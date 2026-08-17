Xiaomi'den 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 6.000 mAh Pili Var

Xiaomi, yakında POCO M8x 5G isimli telefonunu kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Model hakkında bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira son gelişmeler cihazın bazı önemli özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

POCO M8x 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

Ekran Paneli: LCD

Çözünürlük: HD+

Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (Artırılabilir hafıza desteği)

İşletim Sistemi: HyperOS 3

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Özellikleri: 33W hızlı şarj

POCO M8x 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO M8x 5G’de 6,9 inç boyutunda, HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen LCD bir ekran mevcut olacak. 120 Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılar menü geçişlerinde, web sayfalarını kaydırırken ve oyun oynarken daha akıcı bir deneyim elde edebilecek. LCD paneliyse AMOLED veya OLED ekranlar kadar gelişmiş olmasa da günlük kullanımda yeterli bir performans sunuyor.

POCO M8x 5G İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Redmi 17 5G gibi modellerde de tercih edilen bu yonga seti orta segmente hitap eden bir performans sunuyor. Oyun tarafında da kullanıcıları fazla üzmeyeceğini söyleyebiliriz. Zira yapılan testlere göre PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi yapımları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

POCO M8x 5G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

POCO M8x 5G'de 33 W hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bu batarya kapasitesi giriş ve orta segmentte sıkça kullanılıyor. Yani kullanıcılar bu batarya kapasitesi sayesinde gün içinde sürekli şarj aleti aramak zorunda kalmayacak.

POCO M8x 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO M8x 5G, 21 Ağustos'ta düzenlenecek bir lansmanda kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu etkinlikle birlikte ürünün tüm teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenme imkanımız olacak. Öte yandan ülkemizde POCO marka telefonlar satıldığından M8x 5G'nin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

POCO M8x 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'den POCO M8x 5G'nin fiyat etiketine dair bir açıklama gelmedi. Fakat iddialara göre ürün 20.000 rupinin altında bir fiyata sahip olacak. Kısacası maksimum 10.000 TL seviyesinde bir fiyatla gelecek. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde yaklaşık 20.000 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

POCO M8x 5G özellikleri itibariyla beni memnun etmeyi başardı. Açıkcası fiyatı böylesine düşük bir cihazın 6.000 mAh batarya, Snapdragon 4 Gen 5 işlemci ve 120Hz yenileme hızı gibi özellikler sunması bence güzel bir detay. Umarım cihaz Türkiye'de de satışa çıkar.