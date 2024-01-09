Acer'den Medya Kontrollü Touchpad: YouTube Bağımlıları İçin Birebir!

Acer Swift Go 14, CES 2024 öncesinde görücüye çıktı ve ilk bakışta sıradan bir dizüstü bilgisayar gibi görünebilir ancak onu farklı kılan çok önemli bir özelliği var.

Swift Go 14'ün asıl sihri YouTube'u açtığınızda sizleri karşılıyor. Swift Go 14, YouTube açıkken dokunmatik yüzeyde daha önce denenmemiş bir yenilik sunuyor.

Medya Kontrollerine Touchpad'den Erişmek Mümkün

Bir dizüstü bilgisayarda YouTube'ta takılırken, aniden izlemeniz gereken şeyi değiştirmeniz ya da durdurmanız gerektiğinde neden imleci sürüklemek için ekstra zahmete giresiniz ki?

Acer, bu durumu kolaylaştırmak adına Swift Go 14 ile medya kontrollerini dokunmatik yüzeyin üstüne yerleştiriyor. Başka bir deyişle trackpad, oynatma, duraklatma, geri sarma ve ileri sarma düğmeleri için bir merkez görevi görüyor.

En iyi yanı ise Swift Go 14'ün ekranda medya oynatılıp oynatılmadığını otomatik olarak algılayabilmesi. Yani bu LED aydınlatmalı kontroller sadece YouTube için değil, Spotify, Twitch ve diğer medya platformları gibi siteler için de görünecek.

Acer Swift Go 14 Özellikleri

Yapay zekâ iş akışı performansını artırmak için tasarlanan yeni Intel Core Ultra işlemcilerle donatılan Swift Go 14'ün 12,5 saat pil ömrü sunabileceği bildiriliyor.

32 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolama alanı ile birlikte gelen Swift Go 14'ün tüm konfigürasyonları 14 inç ekran sunarken, 60 Hz yenileme hızına sahip 1920x1200 piksel IPS ekrandan 90 Hz yenileme hızına sahip 2880x1880 piksel OLED ekrana kadar istediğiniz paneli seçebiliyorsunuz.

1440p web kamerası ile birlikte gelen Swift Go 14'te microSD kart yuvası, kulaklık girişi, iki Thunderbolt 4 portu, iki USB Type-A portu, Kensington kilit yuvası ve HDMI portu bulunuyor.

Peki siz Acer Swift Go 14 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.