Acer, Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) ile oyunculara, teknoloji meraklılarına ve hareket halindeki profesyonellere ince ve şık bir oyun dizüstü bilgisayarı sunuyor. Intel Core Ultra 7 255HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 dizüstü GPU'suyla donatılan model, bu gücü 16 inçlik WQXGA OLED ekranla bir araya getiriyor. Performansı, taşınabilirliği ve estetiği buluşturan Predator Helios Neo 16S AI, hareket halindeyken de ödün vermeyen bir oyun deneyimi vadediyor.

Her Yerde Masaüstü Seviyesinde Performans

Predator Helios Neo 16S AI'ın merkezinde, 20 çekirdekli Intel Core Ultra 7 255HX işlemci yer alıyor. İşlemci, ultra akıcı bir oyun deneyimi ve geleceğe hazır yapay zeka performansı sunarken arka plan kaldırma ve ses optimizasyonu gibi görevleri 13 TOPS performansa sahip yapay zeka motoruna (NPU) aktararak yayın ve oyun oturumlarının kesintisiz ilerlemesine yardımcı oluyor.

Intel Application Optimization teknolojisi ise klasik oyunlarda performansı artırıyor. 6.400 MT/s hızındaki 32 GB DDR5 bellek ile SATA SSD'lere göre 5 kat daha hızlı olan ve 7 GB/sn'ye kadar okuma ve yazma hızları sunan 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD, oyunlar ve zorlu görevler için ideal bir altyapı oluşturuyor.

Ezber Bozan Grafik Gücü

NVIDIA Blackwell mimarisiyle geliştirilen ve 8 GB GDDR7 bellekle gelen GeForce RTX 5070 dizüstü GPU'su, 115 W'a kadar maksimum grafik gücüyle oyunculara ve içerik üreticilerine ezber bozan yapay zeka yetenekleri kazandırıyor. NVIDIA DLSS 4.5 teknolojisi performansı katlıyor. Kullanıcılar benzersiz bir hızda görüntü oluşturabiliyor ve NVIDIA Studio ile yaratıcılıklarını ortaya koyabiliyor.

Sürükleyici Derinlik ve Detay Sunan OLED Ekran

Predator Helios Neo 16S AI, 40,6 cm (16 inç) boyutundaki WQXGA (2560 x 1600) OLED ekranıyla mükemmel siyahlar, daha geniş görüş açıları ve çarpıcı kontrast oranları sunuyor. Yüzde 100 DCI-P3 renk gamıyla oyunlardan video düzenleme ve grafik tasarıma kadar canlı ve gerçekçi görüntüler üretiyor.

240 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi her harekete ayak uydururken HDR desteği daha derin bir kontrast sağlıyor ve NVIDIA G-SYNC teknolojisi görüntü yırtılmalarının önüne geçiyor. 16:10 en boy oranına sahip ekran, ince çerçeveleri ve yüzde 90,87 ekran-gövde oranıyla sürükleyici bir görüntü deneyimi yaşatırken göz için güvenli teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

İnce ve Şık Tasarım, Zengin Bağlantı Seçenekleri

Tarzına önem veren oyuncular ve profesyoneller düşünülerek tasarlanan Predator Helios Neo 16S AI, ince profiliyle gücü ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. 12,0 ile 18,9 mm arasında değişen kalınlığı ve yaklaşık 2,3 kg ağırlığıyla model, yolda performans arayanların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Dört bölgeli RGB aydınlatmalı klavye kişisel tarza göre özelleştirilebilirken iki hoparlörlü DTS:X Ultra ses sistemi oyun deneyimini tamamlıyor.

Thunderbolt 4 destekli iki adet USB Type-C ve üç adet USB Type-A portunun yanı sıra HDMI çıkışı, microSD kart okuyucu ve Ethernet (RJ-45) portu, geniş bir bağlantı yelpazesi sunuyor. Killer DoubleShot Pro desteğiyle gelen Killer Wi-Fi 6E AX1675i modülü, 6 GHz bandı sayesinde daha fazla bant genişliği, daha az parazit ve daha yüksek hızlar sağlarken bağlantı altyapısı Bluetooth 5.4 desteğiyle tamamlanıyor. Hızlı şarj desteğine sahip 76 Wh kapasiteli pil ise 6,5 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.

Baskı Altında Bile Serin Kalan Soğutma Sistemi

Predator Helios Neo 16S AI, ince kasasına rağmen en yoğun anlarda bile güvenilir ve yüksek performans sunabilmek için gelişmiş termal çözümlerle donatıldı. 0,08 mm inceliğindeki 89 kanadı ve yenilikçi hava yönlendirme yapısıyla 5. Nesil AeroBlade 3D fan, 4. nesil AeroBlade 3D fana kıyasla hava akışı performansında yüzde 10 artış sağlıyor. Sıvı metal termal macun ise rakip termal macunlara kıyasla üstün termal iletkenliği ve hassas uygulamasıyla ısıyı daha etkili aktararak işlemci performansının optimize edilmesine katkıda bulunuyor.

PredatorSense ve Experience Zone 2.0 ile Yapay Zeka Deneyimi

Klavyesinde özel bir PredatorSense tuşu bulunan Predator Helios Neo 16S AI, PredatorSense uygulamasıyla sistem performansı üzerinde gerçek zamanlı kontrol imkanı sunuyor. Kullanıcılar tek bir uygulamadan performans modlarını ayarlayabiliyor, hız aşırtmayı yönetebiliyor, fan hızlarını en üst seviyeye çıkarabiliyor ve Pulsar Lighting ile RGB aydınlatmayı kişiselleştirebiliyor.

Uygulama içindeki Experience Zone 2.0 ise yapay zeka destekli özellikleri tek bir çatı altında topluyor. Otomatik çerçeveleme, gelişmiş arka plan bulanıklaştırma ve göz teması düzeltme gibi efektler sunan Acer PurifiedView 2.0, görüntülü görüşmeleri iyileştiriyor. Üç mikrofonlu yapısıyla Acer PurifiedVoice 2.0, yapay zeka desteğiyle hem konuşan hem de dinleyen taraf için arka plan gürültüsünü bastırıyor ve harici kulaklıklarla da uyumlu çalışıyor. Oyundaki heyecan verici anları otomatik olarak yakalayıp etkileyici özet videolara dönüştüren Acer ProCam ise oyun deneyimini tamamlıyor.