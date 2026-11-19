Ukrayna merkezli lüks telefon markası LISCHYNA, katlanabilir iPhone Duo için GTA 6 temalı özel bir sürüm tasarladı. Vice City'nin palmiye ağaçları, spor otomobilleri ve şehir manzarası da tasarıma dahil edildi. Altın kabartmalar, değerli taşlar ve karbon fiber kullanılan bu model, çok yüksek bir fiyat etiketine sahip.

GTA 6 Temalı iPhone Duo'nun Tasarımı Nasıl?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde Jason ve Lucia'nın üç boyutlu altın kabartmaları bulunuyor. Karakterlerin yüz ifadeleri, kıyafetleri ve çevrelerindeki nesneler ayrı ayrı işlendi. Figürlerin çevresinde ise GTA 6'nın kurgusal şehri Vice City'yi temsil eden palmiye ağaçları, helikopter, spor otomobiller ve şehir mimarisi yer alıyor. Altın işlemelerin arka planında koyu renkli karbon fiber kullanıldı. Otomobillerde de karşılaşılan bu malzemenin dokulu yüzeyi, altın detaylardan ayrılan bir görünüm sunuyor.

Telefonun Kamera ve Çerçevesinde Neler Var?

Telefonun kenarlarında küçük parlak taşlar bulunuyor. Kamera modülünün çevresinde açık renkli metalik bir yüzey tercih edilmiş. Bu bölüme mücevher işlemelerini andıran ince geometrik desenler uygulandı. Arka kapağın alt bölümündeki GTA VI logosunda ise oyunun pembe, mor ve turuncu renkleri kullanılıyor. Metal yüzeye işlenen bu renkler, logonun altın süslemeler arasında kolayca fark edilmesini sağlıyor.

Katlanabilir iPhone Duo'nun Donanımı Değiştirildi mi?

Özel sürümde yapılan değişiklikler telefonun dış görünümüne odaklanıyor. Katlanabilir mekanizma korunurken arka yüzey, kamera çevresi ve kenar çerçeveleri farklı malzemelerle yeniden tasarlandı. LISCHYNA, Jason ve Lucia figürlerini, Vice City manzarasını ve oyun logosunu aynı kompozisyonda bir araya getirdi. Şirket, özel sürüm için farklı bir işlemci, kamera veya batarya özelliği açıklamadı. Dolayısıyla özel sürüm, standart sürümle aynı teknik özelliklere sahip.

GTA 6 Temalı iPhone Duo Türkiye'de Satılacak mı?

LISCHYNA'nın Türkiye'de resmî satış mağazası veya yetkili satış ağı bulunmuyor. Bu nedenle GTA 6 temalı iPhone Duo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

GTA 6 Temalı iPhone Duo'nun Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6 temalı iPhone Duo için 14 bin dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 706 bin 557 TL'ye denk geliyor. Fiyatın yüksek olmasında altın kabartmalar, karbon fiber yüzey, değerli taşlar ve el işçiliğiyle hazırlanan süslemeler oldukça etkili.

Editörün Yorumu

GTA serisini seven biri olarak özel sürümün tasarımını çok beğendim. Jason ve Lucia'nın üç boyutlu altın kabartmalarla işlenmesi, Vice City manzarasının aynı tasarıma dahil edilmesi ve mücevher işçiliğinin kullanılması nedeniyle telefon oldukça etkileyici görünüyor. Sadece özel bir kılıf kullanılsaydı bu kadar farklı bir sonuç ortaya çıkmazdı.