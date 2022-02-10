Acer Swift 3 Türkiye’de İlk Kez Satışa Çıkıyor!

Acer Swift 3, hareket halinde çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunmayı hedefliyor. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, metal ince kasası, uzun pil ömrü ve performans özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte merakla beklenen Acer Swift 3 özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Acer Swift 3 Özellikleri ve Fiyatı

Ofis dışında çalışanlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen Acer Swift 3 (SF316-51) dizüstü bilgisayar, dikkat çeken performans ve tasarımı şık metal bir kasanın içinde sunuyor. 11.Nesil Intel Core i5 işlemcilerden güç alan Acer Swift 3, Türkiye’de ilk kez satışa çıkan 16 inç ekranlı modeli ile taşınabilir dizüstü bilgisayarda daha büyük ekran kullanmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği modellerden biri olmaya aday.

15,90 mm inceliğinde ve 1,7 kg ağırlığında olan cihaz, renk değişkenli ve metal çelik grisi kasasıyla bir çantanın içinde rahatlıkla taşınabiliyor. Ultra dar çerçeveli ekranıyla cihaz yüzde 88,2 ekran gövdesine sahip. Swift 3’ün, 300 nite varan parlaklık ve yüzde 100 sRGB'ye sahip DC karartmalı 16 inç FHD IPS yansımasız ekranı, tutarlı bir şekilde zengin, parlak ve titremeyen görüntüler sunuyor.

Intel Iris Xe ekran kartı ile dikkat çeken bir görsel deneyim sunan Swift 3, 8 GB LPDDR4X RAM ve 512 SSD PCIe depolama özellikleri ile geliyor. 11,5 saate kadar kullanım imkanı sunan uzun ömürlü bir pile sahip Swift 3, sadece 30 dakika şarj olduktan sonra 4 saate kadar kullanım vaat ediyor. Swift 3 ayrıca, kapalı durumdayken USB Type-A ile harici bir cihazı şarj edebilme özelliğine de sahip.

Bir parmak izi okuyucuya da sahip olan Swift 3, üzerindeki tam işlevli 2. Nesil USB 3.2 Type-C ve Thunderbolt 4 bağlantı noktaları sayesinde hızlı veri aktarımı yapabiliyor. Windows 11 Home işletim sistemi ile gelen cihazda 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktası ve 1 adet HDMI bağlantı noktası bulunuyor. Çift bant Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantısı, Wi-Fi 5’e (802.11ac) göre üç kata kadar daha fazla çıkış ve yüzde 75’e kadar daha düşük gecikme sağlıyor.

Termal tasarım dizüstü bilgisayarın ısınmadan ve sessiz bir şekilde çalışması için birçok farklı soğutma modu sunuyor. Kullanıcılar basitçe "Fn+F" kısa yolunu kullanarak fanların sessiz, normal ve performans seçeneklerinde çalışmasını sağlayabiliyor. Swift 3’ün hava girişli klavyesi yüzde 10'a varan oranda daha fazla ısıyı dışarı atarak soğutmayı en üst düzeye çıkarıyor. Yüzde 10'a varan oranda daha fazla hava akışı sağlayan eğimli uçak tipi fanla ise daha fazla hava girişi elde ediliyor.

Acer Swift 3, aydınlatmalı klavyesi ile kullanıcılara karanlık ortamlarda da yazı yazma olanağı veriyor. Wake On Voice (WoV) özelliğini destekleyen ürün, Modern Bekleme modundayken kullanıcıların Cortana aracılığıyla cihazla etkileşime geçebilmesini sağlıyor. Son olarak cihaz, DTS Audio, Acer TrueHarmony ve yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip.

Acer Swift 3 (SF316-51), Türkiye’de 11.000 TL fiyatla yakında satışa sunulacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.