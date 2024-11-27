Activision, Hile Yapan Oyuncuları Kolayca Banlayabilen Yeni Bir Yapay Zeka Aracı Geliştirdi!

Günümüz teknolojileri ile birlikte artık sevdiğimiz birçok oyunu çevrim içi bir şekilde başka oyuncularla birlikte oynama şansına sahibiz. Bu durum oyunlardan aldığımız zevki çoğunlukla artırırken zaman zaman çeşitli hesapların hile yapması nedeniyle can sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak, ünlü oyun yapımcısı Activision'ın yeni yapay zeka çözümü sayesinde bu sorun yakında sona erebilir.

Dev stüdyo, yaptığı açıklamada yeni Call of Duty: Black Ops 6 oyununun online sürümünde hile yapan binlerce hesabın geliştirilen yeni bir yapay zeka aracı sayesinde kolayca engellendiğini duyurdu.

Call of Duty: Black Ops 6 Oyununda Hile Yapan 19.000 Hesap Banlandı

ABD merkezli ünlü oyun stüdyosu Activision, kısa bir süre önce Call of Duty: Black Ops 6 oyuncularının dereceli listelerde hile yapıldığına dair söylentilere cevap verdi. Şirket yaptığı açıklamada oyunun çıkış yaptığı günden bu yana pek çok hesabın banlandığını ve neredeyse her saat daha fazla kişinin oyundan engellendiğini duyurdu. Firma üstelik bu süreçte yapay zekadan da yardım aldığını bildirdi.

Activision, açıklamasında Call of Duty'ye eklenen Ricochet isimli yeni bir yapay zeka aracının çevrim içi mücadelerde kötü niyetli kişileri hızlıca tespit edip engelleyebildiğini açıkladı. Stüdyo geçtiğimiz haftadan itibaren 19.000'den fazla kişinin oyundan banlandığını aktardı.

Öte yandan yeni yapay zeka aracına yönelik eleştiriler de yok değil. Ünlü oyun yayıncılarından bazıları, Ricohet'in etkisiz olduğunu ve oyun deneyiminde kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmediğini söylüyor. Activision ise hilecilere karşı devam ettikleri mücadelede çalışmalarını sürdürdüklerini ancak sorunun tamamen çözülmesinin imkansız olduğunu ifade ediyor.

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