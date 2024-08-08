Roblox Neden Engellendi? Resmi Açıklama Geldi!

BTK, geçtiğimiz haftaki Instagram engellemesinden sonra şimdi de popüler çevrim içi oyun platformu Roblox için benzer bir karar aldı. Peki, 2006 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox neden engellendi? İşte Roblox erişim engelinin nedeni!

Adalet Bakanı Tunç, Roblox'un Yasaklanma Nedenini Açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) web sitesinde yer alan bilgilere göre, Roblox'un Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendiği bilgisi söz konusu. Bununla birlikte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamayla platformun yasaklanma nedenini paylaştı.

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 7, 2024

Bakan Tunç, Roblox'a 'çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması' nedeniyle erişim engeli getirildiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Roblox, Türkiye'de yasaklanmasının ardından olayın nedenini öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede tekrardan erişime açılmak için ilgili makamlarla iletişime geçtiklerini duyurdu. Konuyla ilgili ayrıntıları yeni gelişmeler yaşanması halinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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