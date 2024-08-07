Roblox'a Erişilemiyor: Roblox'a Erişim Engeli mi Geldi?

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan popüler çevrim içi oyun platformu Roblox'a Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz saatlerde gelen karar doğrultusunda erişime kapatılan Roblox, ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürüldü. Yıllardır popülerliğini sürdürerek önemli bir başarının altına imza atan çevrim içi oyun platformunun içerisinde pek çok oyun bulunuyor.

Roblox'a Erişim Engeli Getirildi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), web sitesinde yer alan bilgilere göre Roblox'un Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendiği bilgisi bulunuyor. BTK'nın web sitesinde şu bilgilere yer verildi:

roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.

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