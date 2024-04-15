Adobe, Firefly Yapay Zekasına Yeni Bir Boyut Kazandırıyor: Sora’yı Sollayabilir!

Adobe, Firefly için farklı üçüncü taraf entegrasyonlarının yanı sıra, kullanıcıların çekimleri genişletmesine olanak tanıyacak bir video modeli geliştiriyor.

Daha da detaylı açıklamak gerekirse Adobe, Firefly ailesi için Premiere Pro video düzenleme platformuna yeni araçlar getirecek üretken bir yapay zeka video modeli üzerinde çalışıyor.

Premier Pro Yapay Zeka Aracı Ne Sunacak?

Premiere Pro kullanıcılarının yazılı isteklerini kullanarak video oluşturacak, video kliplerinin uzunluğunu ayarlayacak ve nesneler ekleyip kaldırmasına olanak tanıyacak.

Adobe'ye göre amaç, Premiere Pro kullanıcılarına daha fazla seçenek sunarak, projelerini genişletmek için Pika, Sora veya Runway AI gibi modelleri kullanmalarına olanak tanımak olarak öne çıkıyor.

Adobe ayrıca, “İçerik Kimlik Bilgileri” etiketlerini oluşturmak için hangi yapay zeka modellerinin kullanıldığını belirlemek amacıyla oluşturulan kliplere uygulanabileceğini de söylüyor.

Adobe'nin Firefly ile ilgili önceki duyurularının çoğundan farklı olarak, şirketin yeni video oluşturma araçları için kesin bir yayın tarihi belirlenmedi. Ancak, bu yıl piyasaya sürüleceğini söyledi.