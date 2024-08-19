Efsanevi Oyun Yakında Telefonlara Geliyor: Age of Empires Mobile'ın Çıkış Tarihi Açıklandı!

Yılların eskitemediği efsanevi strateji oyunların Age of Empires hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı. Oyunun bu yılın başlarında duyurulan mobil versiyonu Age of Empires Mobile'ın çıkış tarihi resmi olarak netleşti. Detaylar haberde.

Age of Empires Mobile 17 Ekim'de Oyuncularla Buluşuyor!

Henüz 2024 yılının başlarında duyurulan Age of Empires'ın mobil sürümü ile ilgili yeni bir video yayınlandı. Geliştirici ekip, paylaştığı videoda oyunun iOS ve Android platformları için ne zaman yayınlanacağını resmen açıkladı. Ek olarak, dileyen oyuncular için ön kayıt süreci de geçtiğimiz günlerde başlamış oldu.

Yapılan açıklamaya göre Age of Empires Mobile, 17 Ekim 2024 tarihinde App Store ve Play Store üzerinden küresel çapta piyasaya sürülecek. Sevilen strateji oyunu, 17 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz olarak indirebilecek. Age of Empires'ın mobil versiyonu için şuanda ön kayıt yaptıran kişilerin oyuna bazı avantajlarla başlayacağını da belirtelim.

İlk olarak olarak Romalılar, Bizanslılar, Fransızlar ve Çinliler olmak üzere dönemin dört güçlü medeniyetini oyunculara sunacak olan Age of Empires Mobile'da ayrıca Barbaros, Büyük İskender ve Hammurabi gibi farklı medeniyetlerden önemli tarihi kişilikler de yer alacak.

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