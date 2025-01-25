Age of Mythology: Retold'un Yeni Güncellemesinde Yok, Yok!

Age of Mythology: Retold hayranları nicedir bekledikleri güncellemeye kavuştular. Burada gerçek zamanlı strateji oyunlarında çok da görmediğimiz fotoğraf modunun eklendiğini görüyoruz. Oyun esnasında Ctrl + F12 kısayolu ya da duraklatma menüsündeki yeni bir düğmeyi kullanarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Tabii özellik şu an sadece tek oyunculu mod ile sınırlı. İşte büyük güncellemenin detayları...

PC Oyuncuları İçin Fotoğraf Modu

Fotoğraf modu, oyunculara gökyüzü dokusunu değiştirme ve aydınlatma, savaş sisi dediğimiz "fog of war"ı ve karanlık alanlara ışık ekleme, arayüzü (HUD) açıp kapatma ve çekilen fotoğraflara hızlıca ulaşmanızı sağlayan bir hızlı erişim düğmesi sunuyor.

Özellik şu an sadece PC kullanıcılarına sunuldu. Bir sonraki güncellemeyle Xbox Series X|S kullanıcıları da fotoğraf modundan nasibini alacak.

Senaryo Editörüne Yeni Arayüz ve Etkinlikler

PC oyuncularına özel bir başka yenilik ise, oyun içi Senaryo Editörü için sunulan alternatif kullanıcı arayüzü oldu. Daha sade bir deneyim sunmayı hedefleyen bu UI, ayarlar menüsünden etkinleştirilebiliyor ve mevcut özelliklerden ödün vermediğiniz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Yılın ilk etkinliği olan 2025 Yeni Yıl Etkinliği, 23 Ocak - 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında her gün bir yeni meydan okuma açılacak ve toplamda 25 farklı görev sunulacak.

Etkinlik, hem campaign hem de çok oyunculu modlarda tamamlanabilen hedeflerle dolu. Görevleri başarıyla tamamlayan oyuncular çeşitli kozmetik profil ödülleri kazanacak.

Güncelleme ayrıca oyuna birçok hata düzeltmesi ve kapsamlı denge değişiklikleri getirdi. 17.64528 sürüm güncellemesi, PC ve Xbox Series X|S için dağıtılmaya başlandı. Tüm değişiklikleri detaylı incelemek için geliştiricilerin yayınladığı tam güncelleme notlarına göz atabilirsiniz.