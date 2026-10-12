En Güçlü Android Telefonlar: Zirvede 16 GB RAM'li Telefon Var

AnTuTu tarafından paylaşılan bir rapor ile beraber Temmuz ayının en güçlü Android telefonları belli oldu. Zirvede Xiaomİ'nin çok güçlü işlemcili bir telefonu yer aldı. İkinci sırada ise oyun iQOO'nun bir telefonu konumlandı. Listede ayrıca Realme, RedMagic, Realme ve OPPO'nun telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Android Telefonlar Hangileri?

Xiaomi 18 Fold: 4 milyon 620 bin 886 puan iQOO 16: 4 milyon 449 bin 925 puan Honor Magic 9 Pro Max: 4 milyon 435 bin 489 puan Xiaomi 18 Pro Max: 4 milyon 395 bin 919 puan OPPO Find X10 Pro Max: 4 milyon 385 bin 161 puan RedMagic 11S Pro+: 4 milyon 344 bin 022 puan iQOO 15 Ultra: 4 milyon 324 bin 672 puan Honor Win: 4 milyon 99 bin 965 puan Xiaomi 18 Pro: 4 milyon 95 bin 618 puan realme GT8 Pro: 4 milyon 89 bin 081 puan

AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre Eylül 2026'nın en güçlü Android telefonu Xiaomi 18 Fold oldu. Bu telefon, AnTuTu testinde 4 milyon 620 bin 886 puana ulaşmayı başardı. Telefon gücünü XRing O3 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 10 çekirdek mevcut. Bu işlemci 4.35 GHz hıza ulaşabiliyor.

3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek bir performans sunuyor. İkinci sırada 4 milyon 449 bin 925 puan ile iQOO 16 yer aldı. Bu telefonda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. AnTuTu testinde iQOO 16'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Üçüncü sırada Honor Magic 9 Pro Max bulunuyor. Bu telefon 4 milyon 435 bin 489 puana ulaştı. AnTuTu testinde 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alan telefonda 8.800 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Listenin büyük bir kısmını Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri oluşturdu. Zirvede ise Xiaomi'nin XRing O3 işlemcisi yer aldı. Yüksek performansıyla öne çıkan bu işlemciler sayesinde mobil cihazlarda yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabiliyor. Hatta video düzenlemek gibi donanımı zorlayabilecek ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.